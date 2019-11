Kinostarts - Godzilla vs. Kong verspätet sich und kommt erst Ende 2020 in die Kinos

© Warner Bros. Pictures - „Godzilla: King of the Monsters“

© Warner Bros. Pictures - „Godzilla: King of the Monsters“

Warner Bros. bringt die beliebten Monster Godzilla und King Kong auf die große Leinwand zurück. Doch der Kinostart des Monster-Clash „Godzilla vs. Kong“ wurde nach hinten verschoben. Der neue Starttermin ist im November 2020 geplant.

Warner Bros. setzt seine monstermäßige Reihe mit Godzilla und King Kong mit einem spektakulären Aufeinandertreffen der beiden berühmten Film-Monster fort. Godzilla vs. Kong soll der Höhepunkt der Reihe nach der klassischen japanischen Vorlage des Toho Filmstudios werden.

Kurioses Fans tauschen Monster aus Godzilla 2: King of the Monsters mit Hunden und Katzen aus

Doch nun verspätet sich der Kinofilm um ganze acht Monate, neuer Starttermin ist für November 2020 geplant. Ein Grund für die massive Verschiebung wurde nicht genannt. Jedoch könnte es an dem eher enttäuschenden Einspielergebnis des Vorgängerfilms Godzilla: King of the Monsters liegen, der in diesem Frühjahr lediglich 385,9 Millionen Dollar weltweit an den Kinokassen einspielen konnte.

Die ebenso zur Reihe gehörigen Filme „Godzilla“ (2014) und „Kong: Skull Island“ (2017) kommen auf rund 525 Millionen und 566 Millionen Dollar Kino-Einnahmen. Nun räumt das Filmstudio Regisseur Adam Wingard („Death Note“) offenbar mehr Zeit für die Fertigstellung seines Films ein, in der Hoffnung, dass „Godzilla vs. Kong“ mehr Zuspruch an den Kinokassen erhält.

Cosplay Dieses täuschend echte Godzilla-Kostüm erregte Aufmerksamkeit

Besetzung mit Millie Bobby Brown und Alexander Skarsgård

„Godzilla vs. Kong“ bringt nicht nur die beiden beliebten Filmmonster zurück, auch spielen Millie Bobby Brown (Madison Russell) und Kyle Chandler (Mark Russell) aus „Godzilla: King of the Monsters“ erneut mit. Die Hauptrolle übernimmt jedoch Alexander Skarsgård („True Blood“), an der Seite von Eiza González („Fast & Furious: Hobbs & Shaw“), Rebecca Hall („Iron Man 3“), Demián Bichir („Alien: Covenant“) und Julian Dennison („Deadpool 2“).

Anime Neuer Godzilla-Anime entpuppt sich als Fest für Sci-Fi-Fans

Über die Handlung wird bislang noch nicht viel verraten. Jedoch soll der Film an die Geschehnisse aus den Vorgängern anknüpfen. Welche Rolle dabei die Organisation Monarch spielt und ob einige der vielen Monster wie Rodan, Mothra oder gar King Ghidorah zurückkehren werden, bleibt spannend.