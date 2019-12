Kinostarts - Ghostbusters: Afterlife: Erster Trailer zur direkten Fortsetzung der Original-Teile erschienen

Nach dem Ghostbusters-Reboot von 2016 mit durchweg weiblichem Geisterjäger-Cast erwartet uns im nächsten Jahr ein neuer Ghostbusters-Film, der direkter an die alten Teile anknüpft. Nun gibt es den ersten Trailer zum neuen, geisterhaften Abenteuer zu sehen!

30 Jahre sind es nun her, seitdem "Ghostbusters 2“ im Kino war. Nun erwartet uns der direkte Nachfolger, zu dem jetzt der erste offizielle Trailer veröffentlicht wurde.

"Alles geschieht aus einem Grund ..."

Die alleinerziehende Mutter Callie (Carrie Coon) zieht mit ihren beiden Kindern in eine Kleinstadt in Oklahoma. Ihr verstorbener Vater, den sie nie kennengerlent hat, vermachte ihnen dort ein Grundstück. Als die beiden Kinder Phoebe (Mckenna Grace) und Trevor (Finn Wolfhard) beginnen, das Grundstück zu untersuchen, stoßen sie auf eine beachtliche Entdeckung: Geisterjäger-Ausrüstung und das ikonische Ghostbusters-Auto Ecto-1. In einer Szene sehen wir sogar die Overalls mit den Namen der originalen Geisterjäger.

Es besteht die Vermutung, dass es sich beim Großvater der beiden Kinder um Egon Sprengler (gespielt vom leider verstorbenen Harold Ramis) handelt, bestätigt ist dies jedoch nicht. Übernatürliche Phänomene lassen nicht auf sich warten und so werden wir sehen, wie die beiden Kinder in die Fußstapfen ihres Großvaters treten werden.

© Sony Pictures Entertainment

Jason Reitman ist als Regisseur und Co-Autor für die Fortsetzung unter dem Namen „Ghostbusters: Afterlife“ verantwortlich. Damit führt er die Arbeit seines Vaters Ivan Reitman weiter, der bereits die ersten beiden Ghotsbusters-Filme inszenierte. Ivan Reitman selbst ist als Produzent involviert.

Die Ghostbusters sind zurück!

In „Afterlife“ wird auch wieder der Original-Cast bestehend aus Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver und Annie Potts in die bekannten Rollen schlüpfen. Wie groß die jeweiligen Rollen ausfallen ist bis dato noch überhaupt nicht bekannt.

„Ghostbusters: Afterlife“ wird ab dem 13. August 2020 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen: