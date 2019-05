Kinostarts - Es: Kapitel 2 - Erster furchteinflößender Trailer zur Fortsetzung erschienen!

Der erste Trailer zur Fortsetzung des Horror-Welterfolgs „Es“ ist endlich da! Wenn ihr euch traut, könnt ihr euch bei uns den Schrecken ansehen!

Verfilmungen nach Vorlagen von Stephen King sind nicht selten verflucht von schlechten Kritiken und wenigen Zuschauern. Doch das Remake des Klassikern „Es“ aus den 1980er Jahren lehrte 2017 einigen von uns das Schrecken. Der Film war allerdings erst der Beginn des Horrors um den Clown Pennywise. Jetzt ist endlich ein erster Trailer zur Fortsetzung erschienen, den ihr euch hier ansehen könnt!

Welcome Back, Beverly!

Wie schon in der Trailerbeschreibung des Panels der Cinemacon, die vom 1. bis zum 4. April 2019 in Los Angeles die neusten Filmprojekte vorstellte, verläuft der Trailer eins zu eins wie wir es uns erhofft hatten. Angefangen mit einer buchtreuen Szene, zeigt der erste Trailer eine erwachsene Beverly Marsh (gespielt von Jessica Chastain), die in ihr altes Kindheitshaus in Derry zurückkehrt. Dort trifft sie auf eine ältere Frau, die nun in diesem Haus zu leben scheint.

Die Unterhaltung mit der Dame verläuft jedoch ganz anders als geplant, denn sie stellt sich nach ungewöhnlichem Verhalten als der Clown Pennywise heraus, der schon lange auf Beverly gewartet hat. Der Trailer verrät uns nicht, was aus Beverly wird, sondern zeigt eine Reihe von gruseligen Sequenzen, die unsere Charaktere aus Derry im Erwachsenenalter zeigen.

Neben dem ursprünglichen Cast aus dem ersten Teil übernehmen einige bekannte Schauspieler die Rollen der großgewordenen Kinder. Jessica Chastain („X-Men: Dark Phoenix"), James McAvoy („Glass"), Bill Hader („Barry"), James Ransone („Mosaic“), Andy Bean („Here And Now“), Jay Ryan („Beauty & The Beast“) und Isaiah Mustafa („Shadowhunters“) schlüpfen in die Rollen der Beverly, Bill, Richie und der Rest der Loser.

In „Es: Kapitel 2“ kehrt der Loser-Club nach 27 Jahren in ihre Heimatstadt Derry zurück. Dort verschwinden erneut Kinder spurlos und die Truppe möchte dem Grauen in Form von Pennywise endlich ein finales Ende setzen.

„Es: Kapitel 2“ erscheint am 5. September 2019 in den Kinos!