Kinostarts - Es - Kapitel 2: Die ersten Reaktionen zur lang erwarteten Fortsetzung sind da

Die ersten Reaktionen zu „Es: Kapitel 2“ sind da. Kritiker versprechen eine solide Fortsetzung mit mehr Gruselfaktor und einiges an Längen.

Das Remake des Klassikers „Es“ aus den 1980er Jahren lehrte 2017 einigen von uns das Fürchten. Der Film war allerdings erst der Beginn des Horrors um den Clown Pennywise, denn die Fortsetzung steht bereits vor der Tür. Nach einigen gruseligen Trailern sind nun die ersten Reaktionen eingetroffen. Wir haben sie für euch im Überblick!

Avengers: Endgame Startet noch in diesem Jahr auf Disney Plus

Zurück nach Derry

Nach dem großen Erfolg an den Kinokassen und bei Kritikern kehrt der Loser Club in „Es: Kapitel 2“ nach 27 Jahren in die Heimatstadt Derry zurück. Dort verschwinden erneut Kinder spurlos und die Truppe möchte dem Grauen in Form von Pennywise endlich ein finales Ende setzen.

Neben dem ursprünglichen Cast aus dem ersten Teil übernehmen einige bekannte Schauspieler die Rollen der großgewordenen Kinder. Jessica Chastain („X-Men: Dark Phoenix"), James McAvoy („Glass"), Bill Hader („Barry"), James Ransone („Mosaic“), Andy Bean („Here And Now“), Jay Ryan („Beauty & The Beast“) und Isaiah Mustafa („Shadowhunters“) schlüpfen in die Rollen von Beverly, Bill, Richie und dem Rest der Loser.

Matrix Vierter Teil mit Keanu Reeves offiziell bestätigt

Mehr Schocker, mehr Längen

Die meisten Kritiker scheinen sich einig zu sein und benennen „Es: Kapitel 2“ eine gelungene, epische Horror-Fortsetzung. Die ersten Zuschauer reden von mehr Schockern, mehr Brutalität und einigen abgedrehten Szenen. Weiterhin wird besonders die schauspielerische Performance von unseren erwachsenen Losern gepriesen und die Spezial-Effekte seien so gut, wie bei keinem Horrorfilm zuvor.

Bill Hader scheint in der Rolle als großgewordener Richie zu glänzen und Jessica Chestains Beverly bringt der Figur mehr Emotionen als zuvor. Negative Kritiken gibt es allerdings ebenso: So wird die Länge von fast 3 Stunden kritisiert, die für einige Zuschauer zu unnötigen Längen und komplizierten Storylines führt.

Wir haben ein paar Twitter-Reaktionen für euch im Überblick:

It was great to see the kids return in flashbacks, but I’m not sure if it helps or hurts the older cast, who could’ve used a little more screentime. Still, they all live up to their young counterparts well. The time jumps can be jarring at times, but you settle in. #ITChapterTwo — Paul Shirey (@arcticninjapaul) August 21, 2019

So, #ITChapterTwo: it's v. good, but not great. I liked it, but didn't LOVE it. First movie is a tough act to follow. TWO is gruesome, strange but rarely scary. Nails important aspects from the book, but feels overlong. Cast is aces, though, & Bill Hader SHOULD be in Oscar convo. pic.twitter.com/1KUZk5TXA1 — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) August 21, 2019

#ITChapterTwo is awesome. The adult cast is perfect and loved the way the film mixes in the old and new. I don't want to say too much because most of you are going to see it. Congrats to everyone that worked on it for a job well done. pic.twitter.com/b8yFZe3FzU — Steven Weintraub (@colliderfrosty) August 21, 2019

#ItChapterTwo is a giant budget, studio-backed horror movie that’s also a fairly serious actors showcase/ensemble, with occasional flashes of brilliant imagery (like all the balloons cascading under the bridge). It’ll make more money than Warner Bros knows what to do with. pic.twitter.com/Noscq1X1j1 — Drew Taylor (@DrewTailored) August 21, 2019

Na, freut ihr euch schon? „Es: Kapitel 2“ kommt am 5. September 2019 in die deutschen Kinos.