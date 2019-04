Kinostarts - The Dead Don't Die: Trailer zur Zombiekomödie mit Bill Murray und Adam Driver erschienen!

Der erste Trailer zu Jim Jarmuschs neuer Film „The Dead Don't Die“ lässt Bill Murray und Adam Driver gegen Zombies kämpfen und setzt dabei star auf Witz statt Splatter.

Nein, einen Trailer zur „Zombieland“-Fortsetzung gibt es leider noch nicht, aber dafür haben wir sicherlich das Nächstbeste für euch. Im ersten Trailer zur Zombiekomödie „The Dead Don't Die“ vom Arthouse-Filmemacher Jim Jarmusch sehen wir Adam Driver, Bill Murray und Tilda Swinton, die in einer Kleinstadt gegen Zombies kämpfen, die nicht nur bluthungrig sondern auch witzig sind.

Indie-Zombies

Regisseur Jim Jarmusch („Paterson“) ist bekannt für seinen Mix aus altem Hollywood-Genrestil und aberwitzigen Dead-Pen-Dialogen, die Projekte wie den Vampirfilm „Only Lovers Left Alive“ und „Ghost Dog: The Way of the Samurai“ zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Auch in seinem neusten Film, „The Dead Don't Die“, nimmt er das für viele ausgeblutete Zombiegenre und dreht es mit seinem eigenen Charme auf den Kopf.

Mit dabei sind abermals Schauspieler, die Jarmusch in seinen vorigen Projekten schon engagiert hat. Neben Bill Murray („Broken Flowers“) und Adam Driver („Paterson“) bietet der Film eine ganze Welle von bekannten Schauspieler und Schauspielerinnen, unter anderem Tilda Swinton („Only Lovers Left Alive“), Chloe Sevigney („American Horror Story“), Steve Buscemi („Fargo“), Danny Glover („Lethal Weapon“), Iggy Pop, RZA, Selena Gomez, Carol Kane („The Unbreakable Kimmy Schmidt“) und Tom Waits.

Der erste Trailer verspricht uns eine Menge an urkomischen Dialogen, Tilda Swinton mit einem Katana-Schwert und Zombies, die nicht nur Hunger nach Fleisch sondern auch ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag legen. In Jim Jarmuschs Zombie-Universum ahmen diese nach ihrem Tod ihr ursprüngliches Verhalten auf ulkige Weise nach und werden im Film sicherlich einige witzige Szenen hervorbringen.

Bei solch einem Trailer kommen wir natürlich nicht drum herum, an die angekündigte Fortsetzung von „Zombieland“ zu denken, die wir hoffentlich noch in diesem Jahr im Kino sehen werden. Im ersten Teil wurde Bill Murray zwar auf scherzhafte Weise das Leben genommen, doch würden wir sein Auftreten in der Fortsetzung nicht ausschließen.

„The Dead Don't Die“ erscheint am 14. Juni 2019 in den Kinos.