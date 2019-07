Kinostarts - Comic-Con San Diego 2019: Welche Trailer, News und Filmankündigungen wir erwarten können

Die jährliche Comic-Con in San Diego steht vor der Tür. Welche Neuigkeiten zu Filmen, Trailer, Ankündigungen und Überraschungen wir erwarten dürfen, verraten wir euch jetzt.

Die Comic-Con in San Diego ist eine der weltweit größten Conventions. Mit der wachsenden Beliebtheit für Comicbuch-Filme und Fandom-Kultur ist die 5-tägige Messe der perfekte Ort für Filmstudios, ihre neuen Projekte anzukündigen und die Aufmerksamkeit der Fans auf ihre Produktionen zu ziehen. Welche spannenden Überraschungen von Marvel, DC und Co. wir erwarten dürfen, haben wir für euch im Überblick!

Batwoman, Marvel-Games und Es: Kapitel 2

Auf der Comic-Con in San Diego wurden in den letzten zehn Jahren einige der größten Filme und Serien vorgestellt. Erste Trailer zu „Die Avengers“, „Justice League“ und andere Blockbuster feierten jährlich in der Halle H ihre Premiere. Auch dieses Jahr könnten erneut zahlreiche überraschende Projekte angekündigt werden und auf neue Trailer und Bilder zu schon bestehenden Produktionen dürfen wir uns sicherlich ebenfalls freuen.

Eine schlechte Neuigkeit gibt es leider schon einmal vornweg: Disney wird dieses Jahr kein Panel haben, da das Maushaus ihre eigene Convention, die D23, Mitte August abhalten wird. Trailer und Infos zu Projekten wie Star Wars oder Animationsfilmen sind also leider raus. Auch DC wird dieses Jahr nur über Serien sprechen, womit wir keine neuen Bilder zum „Joker“-Film oder „Wonder Woman: 1984“ erhalten.

Am 17. Juli wird die Convention mit der Vorstellung zu neuen Comicbuch-Serien eröffnet. Auf weitere Trailer zu bereits vorgestellten Produktionen, wie die „Batwoman“-Serie und die animierte „Harley Quinn“-Serie, dürften wir also sicherlich gespannt sein. Danach geht es weiter mit dem Panel zur anstehenden „Es“-Fortsetzung. Ob uns Warner Bros. mit einer neuen Vorschau beglücken wird, bleibt abzuwarten.

Am 18. Juli übernimmt Marvel-Games die Halle H. Exklusives Videomaterial zu angekündigten Spielen wie Marvel Ultimate Alliance 3, Marvels „Iron Man VR“ und das heißerwartete Marvels Avengers-Spiel soll vorgestellt werden. Danach kehren wir zu den Serien zurück, denn HBO wird seinen neuen Hit „His Dark Materials“ mit einem (hoffentlich) neuen Trailer besprechen.

Rick and Morty, The Witcher und Game Of Thrones

Freitag, der 19. Juli wird einer der spannendsten und vollsten Tage der Comic-Con. So werden uns nicht nur die Regisseure von Avengers: Endgame, Anthony und Joe Russo, möglicherweise neue Details zu kommenden Projekten verraten, auch erhalten wir Infos zu den kommenden Staffeln des „Walking Dead“-Franchises (The Walking Dead und „Fear The Walking Dead“).

Viele von euch sind sicherlich gespannt auf das Panel zur The Wichter-Serie, die Netflix am selben Tag geplant hat. Fans hoffen auf einen ersten Trailer. Große Aufregung gibt es jetzt schon zum letzten Game Of Thrones-Panel, welches ebenfalls am Freitag stattfinden wird. Neben einigen Schauspielern werden sich die Serienmacher, David Benioff und D.B Weiss, den kritischen Fragen der Fans aussetzen und eventuell Neuigkeiten zu den Prequel-Serien mitbringen.

Und auch zum Lachen gibt es etwas: „Rick and Morty“ ist zurück und Serienmacher Dan Harmon wird höchstwahrscheinlich eine erste Vorschau zur neuen Staffel dabei haben.

Star Trek, Marvel-Filme und DC-Universe

Am 20. Juli eröffnet die Halle H den Tag mit einem „Star Trek“-Panel, bei dem wir einiges an Videomaterial zur dritten „Discovery“-Staffel und der neuen „Picard“-Serie erwarten dürfen. Danach ist HBO wieder an der Reihe und beglückt uns mit Neuigkeiten zur kommenden „Westworld“-Staffel, in der Aaron Paul („Breaking Bad“) eine große Rolle übernehmen wird.

Dann wird es spannend: Head-Produzent Kevin Feige wird auf dem Panel zu Marvel-Studios hoffentlich mehr über die Zukunft des MCU verraten. Welche Filme sind geplant? Gibt es möglicherweise einen ersten Trailer zum „Black Widow“-Film? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Abschließen wird DC die Comic-Con mit ihrem jährlichen Panel zu ihren TV-Serien wie „Doom Patrol“ und „Titans“. Außerdem kriegen wir einen ersten Eindruck zur geplanten „Snowpiercer“-Serie, die auf der Vorlage des berühmten Graphic-Novels produziert wird.

Schließlich dürfte emotionale Tribute zu Stan Lee folgen, der in diesem Jahr verstarb. Ihn werden wir fortan nicht mehr auf der Convention sehen.

Aber wie ist es bei euch? Auf was seid ihr am meisten gespannt? Gibt es andere Panel, die euch noch mehr interessieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir werden euch während der Comic-Con über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.