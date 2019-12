Kinostarts - Christopher Nolan meldet sich zurück: Erster Trailer zu Tenet erschienen

Christopher Nolan spielt gerne mit der Zeit. Auf diese Weise hat der visionäre Regisseur schon unseren Verstand mit „Inception“ und „Interstellar“ verdreht. Nun meldet sich Nolan zurück und bringt sein neuestes Projekt auf die Leinwand: „Tenet“. Der erste Trailer zeigt bereits, dass man der Zeit nicht trauen darf.

Christopher Nolan gilt als Meister des unberechenbaren Films. „Tenet“ ist ein weiteres Beispiel eines solchen Films, bei dem wir selbst nach dem ersten Trailer nicht so richtig wissen, was uns erwartet. „Tenet“ ist im Grunde ein Action-Spionage-Film mit John David Washington, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki in den Hauptrollen. Das Drehbuch wurde von Regisseur Christopher Nolan selbst verfasst.

Nolan meldet sich zurück: Erster Trailer zu Tenet erschienen

John David Washington agiert als Agent einer geheimen Organisation, die die Mission verfolgt, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Ihm wird verraten, dass sich mit dem Codewort „Tenet“ die nötigen Türen öffnen lassen, dieses aber genauso für viel Gefahr sorgen kann. Schnell wird ersichtlich, dass sich der Fluss der Zeit sehr trügerisch darstellt.

Schon vor dem ersten Trailer machte „Tenet“ Schlagzeilen, da es sich dabei um den bislang zweitteuersten Originalfilm überhaupt handeln soll. Das Budget soll etwa satte 225 Millionen Dollar betragen. Dadurch ist der kommende Streifen zugleich Nolans bisher teuerster Film. Warner Bros. scheint entsprechend also großes Vertrauen in den „The Dark Knight“-Regisseur zu haben. Und das zurecht: Bislang wurde jeder seiner Filme zum Erfolg, was dazu führte, dass selbst Nolans Name stark zur Vermarktung beiträgt.

„Tenet“ läuft am 16. Juli.2020 in den deutschen Kinos an. Den ersten Trailer zum Film könnt ihr euch nachfolgend ansehen. Das erste Video zeigt den Trailer mit deutscher Synchronisation und das zweite Video beherbergt die Originalversion.

Dt. Version:

Originalversion: