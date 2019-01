Kingdom Hearts 3 - Square Enix veranstaltet vor Release Tour durch Deutschland

Schon bald können sich die Fans von Kingdom Hearts wieder in Disney- und Pixar-Welten stürzen. Sora und seine Freunde sind bereit für das nächste Abenteuer. Doch vorerst veranstaltet Square Enix eine Deutschland-Tour mit Kingdom Hearts III, zu der jeder eingeladen ist.

Schon bald dürfen wir in Kingdom Hearts III mit Sora, Donald und Goofy innerhalb eines brandneuen Abenteuers auf Erkundungstour durch virtuelle Welten von Square Enix und Disney schreiten. Bereits in einer Woche am 29. Januar 2019 findet der offizielle Release von Kingdom Hearts III für die PlayStation 4 und Xbox One statt. Das lange Warten findet demnach endlich ein Ende.

Square Enix auf Deutschland-Tour

Falls ihr euch noch nicht so ganz sicher seid, ob der neue Titel überhaupt etwas für euch ist, dann haben die Kollegen von Square Enix nun eine tolle Nachricht für euch vorbereitet. Sie veranstalten eine Tour durch die größten Städte Deutschlands. Vor Ort kann Kingdom Hearts III vollkommen kostenfrei angespielt und getestet werden.

Im Anschluss könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob euch der Titel genug Spielspaß bereitet. Die große Deutschland-Tour findet unter dem Motto "Share the Magic" statt, vor Ort gibt es sogar etwaige Preise wie eine Xbox One X oder eine PlayStation 4 Pro zu gewinnen.

Die Kollegen machen insgesamt in sechs Städten halt, angefangen in Berlin. Das Finale soll wiederum in München stattfinden. Nachfolgend haben wir alle Städte und die Locations für euch aufgeführt. Der Event startet am 24. Januar 2019 und endet am 12. Februar 2019. Wir wünschen viel Spaß beim Antesten!

24.01. - 26.01. in Berlin | Mall of Berlin

28.01. - 29.01. in Hamburg | Europapassage

31.01. - 02.02. in Oberhausen | Centro

04.02. - 05.02. in Stuttgart | Milaneo

07.02. - 09.02. in Dresden | Altmarkt-Galerie

11.02. - 12.02. in München | pep