Kingdom Hearts 3 - Spieler findet fragwürdigen Namen ''Arnold'' in einem Frame

Während einer speziellen Szene mit Elsa in der Welt von Frozen ploppt ein mysteriöser Name auf, der die Spieler verwirrt. Doch wobei genau handelt es sich bei dem Namen Arnold und wie kam dieser ins Spiel?

Ein Spieler ist auf einen merkwürdigen Frame in Kingdom Hearts 3 aufmerksam geworden. In der Szene, wo Elsa ihren Song "Let It Go" von Idina Menzel zum Besten gibt, ist in einem Frame scheinbar ein Name versteckt. Nun spekuliert das Netz, worum es sich hierbei handeln könnte.

Nachfolgend zeigen wir euch erst einmal den Bildausschnitt, um den es hierbei geht:

© Twitter/ Christian Dobbins

Keine Lizenz oder wie oder was oder wer?

Im Bildausschnitt von Christian Dobbins auf Twitter ist der Name Arnold zu erkennen. Aber worum handelt es sich hierbei nun und wie kommt der Name dahin? Ist dies etwa ein Name der Entwickler?

Wohl eher weniger. Wie ein User aufmerksam bemerkt, könnte dieser Render-Ausschnitt auf die Render-Engine "Arnold" von AutoDesk für das Programm Maya zurückzuführen sein. Der Name wird entsprechend angezeigt, wenn das System keine Lizenz finden kann. Es handelt sich also um das Arnold-Wasserzeichen.

Womöglich, oder gar sehr wahrscheinlich, ist der Fehler jedoch nicht auf mangelnde Lizenzrechte zurückzuführen, sondern eher auf den Umstand, dass das Programm während des Render-Prozesses die Lizenz kurzzeitig nicht erkannt hat.

Wie der Twitter-User Milhala einbringt, ist das Visualisierungs- und Animationsprogramm Maya, das häufig bei Render-Sequenzen in der Filmindustrie Verwendung findet, recht anfällig in Hinsicht auf den Code.

Arnold wurde so nun auf jeden Fall für alle Ewigkeit in Kingdom Hearts 3 verewigt. Ihr könnt dies selbst nachprüfen, indem ihr in der Videosektion des Spiels die entsprechende Filmsequenz abspielt, der Name taucht immer wieder auf. Was haltet ihr von der Story? Lasst es uns gerne unterhalb der Zeilen wissen.

Und nachfolgend können wir euch noch unseren großen Test zu Kingdom Hearts 3 ans Herz legen, wo wir euch alle Neuerungen im Vergleich zum 2. Teil erklären und klären, für wen sich der Titel lohnt:

