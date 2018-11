Kingdom Hearts 3 - Sora trifft auf Rapunzel im neuen Trailer!

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht. Dieses Mal entführt es Sora und seine Freunde in die Welt von Corona, wo er auf Rapunzel trifft, die sich wider allen Erwartungen in Gefahr befindet.

Abermals darf sich die wartende Community von Kingdom Hearts 3 über einen neuen Trailer zum kommenden Japano-RPG mit Disney-Crossover freuen. Im neuesten Video, dem Lucca 2018 Tangled Trailer, verschlägt es die drei Protagonisten Sora, Donald und Goofy zum Turm von Rapunzel, die nach einem saloppen Sprung vom Turm scheinbar in Schwierigkeiten steckt.

Die Welt Corona

Doch ein Glück sind die drei notorischen Helden der Reihe zur Stelle, um ihr tapfer zur Seite zu stehen. Aber ohne die Hilfe und den weisen Rat von Flynn Rider wird das natürlich nichts! Wer sich nicht spoilern möchte, der sollte das Gameplay meiden. Für alle anderen gibt es sogar ein paar Kampfszenen und ein paar Erkenntnisse, die sich auf Rapunzels Tatkraft beziehen mit auf den Weg.

Kingdom Hearts 3 wird am 29. Januar 2019 für die Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Wir waren gemeinsam mit Square Enix in Santa Monica und haben uns den lang erwarteten Nachfolger schon vorab anschauen können. Unsere umfangreiche Preview dazu könnt ihr hier einsehen:

