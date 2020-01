Kingdom Hearts 3 - Re Mind-DLC offiziell erschienen

Für die PS4-Version von „Kingdom Hearts III“ ist ab sofort die große „Re Mind“-Erweiterung erhältlich. Sie bietet den Spielern neue Abenteuer mit Sora und seinen Freunden.

Square Enix veröffentlicht offiziell den „Re Mind“-DLC für Kingdom Hearts III für PS4-Spieler – Xbox One-Besitzer müssen sich bis zum 25. Februar gedulden. Sobald ihr das Hauptspiel abgeschlossen habt, dürft ihr mit der Erweiterung noch weitere Abenteuer erleben!

Final Fantasy-Charaktere und Kämpfe von Soras Freunden

Mit dem „Re Mind“-DLC erwartet euch eine neue spielbare Episode, in der ihr Sora auf dem Rückweg zu seinen Freunden begleitet. Dabei erlebt der junge Held die Kämpfe seiner Freunde aus deren Perspektive und findet Dinge heraus, die er nie für möglich gehalten hätte.

Es erscheinen diverse „Final Fantasy“-Charaktere, darunter Aerith aus Final Fantasy 7. Zudem stürzt ihr euch in mehrere Bosskämpfe. Es gibt 13 Kämpfe in der Limitcut-Episode und es versteckt sich eine so genannte Geheime Episode im DLC samt Bosskampf.

Nicht zu vergessen sind die Diashow und das Premium-Menü, das verschiedene Schwierigkeitsgrade und Herausforderungen bereithält.

Musikalische Sonderedition

Wer besonderen Wert auf die musikalische Untermalung der „Kingdom Hearts“-Reihe legt, kann zudem ein besonderes Paket erwerben. Es umfasst neben dem DLC zusätzlich Aufnahmen des Orchesterkonzerts „Kingdom Hearts – World of Tres“, das Ende 2019 in Osaka gespielt wurde.

Bald schon gibt es neues „Kingdom Hearts“-Futter. Square Enix kündigte nämlich erst vor einigen Stunden das Mobile-Game Project Xehanort an, das diesen Frühling für iOS und Android erscheinen wird.