Kingdom Hearts 3 - Erstes Update 1.01 erschienen, weitere folgen

Square Enix hat das erste Update zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht. Version 1.01 sorgt unter anderem dafür, dass mehrere Bugs behoben werden. Zudem wird das Memory-Archiv eingeführt.

Pünktlich zum Release in Japan hat Square Enix ein erstes Update für Kingdom Hearts 3 veröffentlicht. Der Day-One-Patch 1.01 muss auch beim Launch in Europa, der am 29. Januar stattfinden, heruntergeladen werden.

In Version 1.01 werden diverse Fehler behoben, die erst in den vergangenen Wochen entdeckt wurden. Mit einer Größe von insgesamt 2 Gigabyte fällt der Download allerdings nicht sonderlich klein aus. Grund dafür dürfte auch das neue Memory-Archiv sein, mit dem ihr freigeschaltete Erinnerungen auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen könnt.

Zwei weitere Updates folgen

Wie bereits bekannt, sollen in der kommenden Woche zwei weitere Updates veröffentlicht werden:

30. Januar: Epilog-Video, das nach Durchspielen angeschaut werden kann

31. Januar: Geheimes Video mit verstecktem Ende, das nach Durchspielen unter bestimmten Voraussetzungen angeschaut werden kann

