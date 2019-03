Kingdom Hearts 3 - Direktor erklärt, warum noch kein Marvel oder Star Wars vorkommen

Bereits 1923 legten Walt Disney und Roy O. Disney die Grundsteine für das heutige Imperium „The Walt Disney Company“. Auch Lucasfilm und Marvel sind inzwischen Eigentum des Unternehmens und so kommt die Frage auf, ob Marvel und Disney künftig gemeinsam in Spielen auftauchen könnten?

In einem Interview mit Ultimania Book ging Nomura auf die Frage über die Vereinigung dieser Welten ein.

„Um diese Objekte in einem Spiel zu vereinen, müssen mit jeder einzelnen Firma Verträge geschlossen werden und es gibt Fälle, in denen Firmen bereits Verträge haben. Also auch wenn die Disney Group jetzt Eigentümer [von Lucasfilm und Marvel] ist, ist es nicht einfach diese auch in Kingdom Hearts einzubauen. Das ist auch der Grund, warum Mickey in Kingdom Hearts 1 nur eine Szene hat. Gleichzeitig veröffentlichte eine andere Firma ein Spiel das mit Mickey zu tun hatte. Auch wenn uns das Nutzen von Mickey untersagt wurde, bestanden wir darauf ihn mit einzubringen. 'Solang ihr eine Szene habt, von weit weg, als Silhouette wo er winkt oder so etwas'. Aus dieser Chance mussten wir das Beste und Größte machen, deswegen ist die Szene so wie sie ist“, so Tetsuya Nomura.