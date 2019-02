Kingdom Hearts 3 - Critical Mode bestätigt, Infos zu den DLC-Plänen

Im Januar entpuppte sich Kingdom Hearts 3 als herausragendes Rollenspiel, das mit erstklassigem Gameplay und jeder Menge Inhalt überzeugen konnte. Kein Wunder, dass es den Fans nach mehr dürstet. Jetzt hat sich Director Tetsuya Nomura zum Critical Mode geäußert und erste Informationen zu kommenden DLCs verraten.

Lange mussten wir uns gedulden, doch das Warten hat sich gelohnt. Zu Beginn des Jahres sorgte Kingdom Hearts 3 für Freudenschreie unter RPG- und Disney-Fans. Doch die Reise für das Rollenspiel ist noch lange nicht zu Ende, wie Director Tetsuya Nomura verraten hat.

Kingdom Hearts 3 Ein unvergessliches Abenteuer: Das neue Japano-RPG im Multiphasen-Test

Critical Mode bestätigt

Bereits vor einigen Tagen stießen Dataminer in den Spieldateien von Kingdom Hearts 3 auf einen Critical Mode, den Nomura jetzt offiziell bestätigt hat. Darin bekommen wir es mit einem noch höheren Schwierigkeitsgrad zu tun, in dem wir im Vergleich zum Proud-Mode mit einer noch kleineren Gesundheitsanzeige und doppelt so hohem Schaden konfrontiert werden.

Allerdings soll der neue Schwierigkeitsgrad nicht nur hart, sondern vor allem auch spaßig und herausfordernd sein, wie Nomura sagt:

„Den Critical Mode lieben Fans schon seit Final Mix und wir werden ihn auch diesmal veröffentlichen. Dabei wollen wir aber nicht nur die Schadenswerte anpassen, sondern ihn konstant verändern/debuggen. Wir wollen ihn nicht nur hart gestalten, sondern auch spaßig und herausfordernd.“

Der Critical Mode wird schon bald als Download nachgereicht werden, einen genauen Termin gibt es bislang nicht.

Weitere DLCs geplant

Außerdem wollen die Entwickler Kingdom Hearts 3 künftig mit weiteren DLCs versehen, die im Verlauf des Jahres erscheinen werden. Neben kostenlosen Erweiterungen sind auch kostenpflichtige DLCs geplant, sagt Nomura:

„Wir wollen alle künftigen Inhalte als Download-Erweiterungen anbieten. Für die kostenlosen DLCs gilt: Wir werden die Inhalte zuerst veröffentlichen, die als erstes fertig sind. Für die kostenpflichtigen DLCs wollen wir viele Dinge kombinieren und zusammen veröffentlichen. Das wird allerdings Zeit brauchen. Wir wollen die Arbeit an den DLCs in diesem Jahr abschließen, um zum nächsten Spiel überzugehen.“

Kingdom Hearts 3 Erstes Update 1.01 erschienen, weitere folgen

Einen genauen Erscheinungstermin nennen die Entwickler allerdings nicht. Fest steht, dass die Geschichte von Kingdom Hearts 3 also schon bald weitergehen wird.