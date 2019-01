Kingdom Hearts 3 - Alle Wertungen: Die große Review-Übersicht

Die ersten Wertungen zu Kingdom Hearts 3 sind kurz vor Release erschienen und zeigen, ob das langerwartete Rollenspiel seine Ambitionen einhält. Wir haben uns alle Reviews angeschaut und verraten euch, was die zahlreichen Tester vom neuen Kingdom Hearts halten!

In Japan ist Kingdom Hearts 3 ab sofort erhältlich, aber in Europa müssen wir uns leider noch bis kommende Woche gedulden. Immerhin wurde jetzt endlich das Embargo geliftet und die Tester durften verraten, was sie vom Rollenspiel halten.

Der erste Eindruck: Überaus positiv!

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Ihr könnt Kingdom Hearts 3 hier kaufen.

Opencritic Durchschnittswertung: 89

GameInformer : 95

: 95 Hobby Consolas : 95

: 95 USGamer : 90

: 90 GamesBeat : 90

: 90 GamePro : 90

: 90 Press Start: 90

90 IGN : 87

: 87 PC Games : 84

: 84 GamesRadar : 80

: 80 GameSpot : 80

: 80 Polygon : Empfehlung

: Empfehlung Eurogamer: Empfehlung

Unsere Review befindet sich aufgrund der vielen Inhalte noch in Arbeit und erscheint in wenigen Tagen.

© Square Enix / Disney

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.