Kingdom Come: Deliverance - Neue Royal-Edition offiziell angekündigt

Im Mai wird eine neue Edition zu „Kingdom Come: Deliverance“ erscheinen. Die Royal-Version enthält das Basisspiel sowie alle bislang veröffentlichten Erweiterungen und den noch kommende DLC „A Woman's Lot“.

Rund ein Jahr nach Release bekommt Kingdom Come: Deliverance eine neue Version verliehen. Die Royal-Edition soll am 28. Mai 2019 für PlayStation, Xbox One und PC erscheinen, wie Publisher Deep Silver bekannt gab.

In der „Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition“ sind folgende Inhalte bestätigt:

Basisspiel in seiner verbesserten Fassung

Alle bisherigen kostenlosen Updates

Alle bisherigen kostenpflichtigen DLC

Zugriff auf den noch kommenden DLC „A Woman's Lot“

Zu den bereits veröffentlichten DLC gehören „Treasures of the Past“, „From the Ashes“, „The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon“ und „Band of Bastards“.

Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

