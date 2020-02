Kingdom Come: Deliverance - Holt euch diese Woche das Mittelalter-Rollenspiel gratis im Epic Games Store

In dieser Woche könnt ihr euch im Epic Games Store einen weiteren Titel völlig kostenlos herunterladen. Dieses Mal handelt es sich dabei um das Mittelalter-Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance“.

Wenn ihr mit offenen Augen durch das Internet surft, dann findet ihr in den verschiedenen Stores immer mal wieder Spiele, die verschenkt werden. Wenn ihr gerne ins Mittelalter abtauchen möchtet, haben wir einen sehr guten Tipp für euch.

Denn ab dem 13. Februar 2020 könnt ihr im Epic Games Store das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance völlig gratis auf euren PC herunterladen.

Kingdom Come: Deliverance Sind moderne Videospiele zu leicht?

Was ist Kingdom Come: Deliverance?

Mit „Kingdom Come: Deliverance“ hat der tschechische Entwickler Warhorse ein mittelalterliches Rollenspiel erschaffen, dass komplett ohne Fantasy-Elemente auskommt. Als Spieler schlüpft ihr in dem Titel in die Rolle des Schmieds Heinrich, der 1403 in die Thronstreitigkeiten des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation verwickelt wird. Dabei legt Warhorse den Fokus vor allem auf einen möglichst großen Realismus der Spielwelt und des Kampfsystems.

Möchtet ihr in ein authentisches Mittelalter zum Anfang des 15. Jahrhunderts abtauchen wollen, dann können wir euch „Kingdom Come: Delieverance“ nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr mehr über das Rollenspiel erfahren möchtet, empfehlen wir euch zudem unseren Test zu lesen.

Kingdom Come: Deliverance Realismus um jeden Preis?