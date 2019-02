Kingdom Come: Deliverance - Erweiterung ''Band of Bastards'' für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht

Ab sofort können sich alle Mittelalter-Freunde in die neue Erweiterung "Band of Bastards" zu dem Rollenspiel Kingdome Come: Deliverance stürzen.

Deep Silver und Warhorse Studios haben am gestrigen Tag die Erweiterung "Band of Bastards" zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht.

In der neuen Erweiterung könnt ihr euch einer Gruppe von Söldnern anschließen, die sich dem Schutz Reisender auf den Wegen des mittelalterlichen Böhmens verschrieben haben.

"In einem Netz alter Intrigen und stets neu aufkeimender Feindseligkeiten zwischen Herrn Radzig Kobyla und einer weiteren Familie von Edelleuten wird diese Bande zum Schutze des Reichs von Radzig angeheuert. Die Spieler schließen sich dieser Gruppe unangenehmer Gesellen unter dem Anführer Herrn Kuno von Reichwaldau nicht nur an, um dieser zu helfen, sondern um diese auch weiterhin an ihren Auftrag zu binden."

Über Band of Bastards

Die Straßen rund um Rattay sind alles andere als sicher, also heuert Herr Radzig Kobyla einen alten Freund an – den verarmten, aber gerissenen Herrn Kuno von Reichwaldau und seinen berühmt-berüchtigten Söldnertrupp. Radzig schickt Heinrich aus, damit er den Männern die Gegend zeigt... und um deren unstillbaren Hunger nach Ärger im Zaum zu halten. Gemeinsam patrouillieren sie durch die Provinz und finden bald heraus, dass Radzigs Erzfeinde aus vergangenen Zeiten zurückgekehrt sind, um alte Rechnungen zu begleichen. Die zwei Trupps schenken sich nichts in ihrem schonungslosen Gefecht, das schließlich in einem unvermeidlichen Showdown gipfelt.