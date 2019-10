Jurassic World 3 - Original-Trio des Kultfilms kehrt zurück: Für Laura Dern erfüllt sich ein Traum

Zum Finale der „Jurassic World“-Trilogie gibt es endlich das lang erhoffte Wiedersehen mit den Original-Schauspielern der Dino-Kultfilme. Für Laura Dern erfüllt sich ein Traum, erstmals wieder mit Sam Neill und Jeff Goldblum zu drehen.

Fans der Dino-Kultreihe haben schon zum Auftakt der neuen Trilogie „Jurassic World“ darauf gehofft, die Original-Besetzung mit Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum aus Steven Spielbergs Kultfilmreihe „Jurassic Park“ wiederzusehen. Jetzt endlich wird ihr Wunsch erfüllt.

Goldblum durfte zwar in seiner Paraderolle als Dr. Ian Malcolm schon im zweiten Teil „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ mitspielen, wenn auch nur in einer sehr kurzen Szene. Darin warnte er eindringlich vor der Entwicklung der Dino-Experimente. In Jurassic World 3 wird er nach 20 Jahren erstmals wieder an der Seite von Sam Neill (Dr. Alan Grant) und Laura Dern (Dr. Ellie Sattler) mitspielen.

Jurassic World 3 Original-Trio des ersten Films kehrt in der neuen Fortsetzung zurück

Seine Schauspielkollegin Laura Dern freut sich schon auf die Arbeit mit ihren alten Kollegen:

„Ich bin sehr gespannt, wie alles zusammenwächst. Ich weiß, dass sowohl [Regisseur] Colin [Trevorrow] als auch Steven Spielberg fest entschlossen sind, das Original zu huldigen. Die Idee, die Original-Besetzung auf eine wirklich schöne Art und Weise zurückzubringen, klingt toll. Die Idee, wieder mit Sam [Neill] und Jeff [Goldblum] zusammen zuarbeiten, klingt wie ein Traum.“

Jurassic World 3 vollendet neue Trilogie

Noch sind erste Details zur Story des Films streng geheim. Selbst Schauspielerin Dern darf noch nicht verraten, was die drei Wissenschaftler im neuen Dino-Abenteuer erwartet. Das Trio durfte im Kultfilm bereits den Ausbruch der Dinos aus dem ersten Park am eigenen Leib miterleben und wissen um die Gefahren freilaufender Dinosaurier. Inzwischen wurde deren Insel nach einem Vulkanausbruch zerstört und die prähistorischen Giganten erobern die Heimat der Menschen.

In „Jurassic World 3“ gibt es ein Wiedersehen mit Bryce Dallas Howard als Claire Dearing, Chris Pratt als Raptor-Trainer Owen Grady, sowie B.D. Wong als skrupelloser Gen-Forscher Dr. Henry Wu. Wer sonst noch mitspielen wird, dürfte sich in Kürze entscheiden. Kinostart ist erst für den 10. Juli 2021 geplant.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Dino-Abenteuer lieferte der erst kürzlich veröffentlichte Kurzfilm von Regisseur Trevorrow. Darin erlebt eine Familie während eines Camping-Ausflugs eine unangenehme Überraschung, als ein freilaufender T-Rex in ihrem Wohnwagen vorbei schaut.