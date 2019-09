Jurassic World 3 - Original-Trio des ersten Films kehrt in der neuen Fortsetzung zurück

LESE JETZT The Last of Us 2 - Der Preis der Collector's Edition steht fest, Vorbestellung möglich

The Last of Us 2 - Ab sofort könnt ihr die Special Edition vorbestellen

Viel ist noch nicht über den dritten und (vorerst) letzten Teil der „Jurassic World“-Trilogie bekannt. Fans konnten vor einigen Tagen mit der Veröffentlichung eines Kurzfilms jedoch einen ersten Einblick erhalten und erfahren, was ein Jahr nach den Ereignissen von Jurassic World 2 in der Welt passierte. Nun gibt es erste Ankündigungen zur Fortsetzung.

„Jurassic Park“ konnte durch Superstar und Marvel -Liebling Chris Pratt zurück ins Leben gerufen werden. Obwohl viele Zuschauer argumentieren, dass die neue Trilogie bislang nicht mit dem Original-Teil von 1993 mithalten kann, konnten die ersten beiden Teile gute Zahlen an den Kinokassen verzeichnen. Für den dritten Teil möchte das Studio nun altbekannte Gesichter zurückholen, um noch mehr Leute in die Kinosessel zu locken.

BELIEBTE NEWS

Saturn - Bares Geld sparen: Restposten-Angebote im Onlineshop

Amazon - iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max bei Amazon kaufen

Netzkultur - Wird heute Area 51 gestürmt? Erster Naruto-Runner auf Kamera festgehalten

Netflix - September 2019: Diese 50 Filme und Serien werden aus dem Programm entfernt

DayZ - Der Survival-Titel wird mit einer neuen Map ausgestattet

Mario Kart Tour - Gold-Pass beschert mehr Ingame-Boni, Multiplayer kommt erst später

The Last of Us 2 - Die Collector's Edition kann jetzt vorbestellt werden

Saturn - Das neue Prospekt ist da: Hier sind die besten Angebote!

The Last of Us 2 - Ab sofort könnt ihr die Special Edition vorbestellen

The Last of Us 2 - Jetzt offiziell bestätigt: Spiel benötigt sogar 2 Discs

Fortnite - Streamer zerberstet seinen Monitor nach verlorener Runde

GTA 5 - Alle Fahrzeuge des Casino-Updates: Ocelot Jugular - GTA Online