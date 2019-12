Jurassic World 3 - Drehstart und neuer Titel zum finalen Dino-Abenteuer

Das Finale der „Jurassic World“-Trilogie verspricht ein Wiedersehen mit den Original-Schauspielern der Dino-Kultfilme. Zum baldigen Drehstart von „Jurassic World 3“ wurde jetzt auch der neue Titel enthüllt: Arcadia.

Die Dino-Trilogie Jurassic World geht zu Ende. Zum großen Finale von Regisseur Colin Trevorrow gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit den beiden Hauptdarstellern Bryce Dallas Howard und Chris Pratt. Auch spielen nach über 20 Jahren erstmals wieder die Original-Darsteller aus der kultigen Dino-Reihe von Steven Spielberg mit: Sam Neill (Dr. Alan Grant), Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm) und Laura Dern (Dr. Ellie Sattler).

Neuer Titel lautet Jurassic World 3: Arcadia

Zum baldigen Start der Dreharbeiten wird nun auch erstmals der Titel des dritten Teils enthüllt: Jurassic World 3: Arcadia. Damit nimmt der neue Titel Bezug auf den Namen des Schiffs aus dem Vorgängerfilm Jurassic World 2: Das gefallene Königreich, mit dem die prähistorischen Tiere vor dem drohenden Ausbruch des Vulkans von der Insel Nublar transportiert wurden. Doch statt die Dinos zu retten, wie es Claire und Owen vorhatten, werden sie auf einer Auktion in Lockwood Manor den Meistbietenden angeboten. Wie die Geschichte ausging, ist hinlänglich bekannt.

„Jurassic World 3“ kommt am 10. Juli 2021 in die Kinos und vollendet die Trilogie als Fortsetzung der Kultreihe „Jurassic Park“. Erste Details zur Story sind bislang noch streng geheim. Einen kleinen Vorgeschmack lieferte Regisseur Colin Trevorrow bereits mit dem zuletzt veröffentlichten Kurzfilm Battle at Big Rock ab: Nachdem ihre Insel zerstört wurde, erobern die Dinos die Heimat der Menschen, was zu gefährlichen und tödlichen Situationen führen dürfte.