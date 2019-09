Jurassic Park - Besucht jetzt den wunderschönen Jurassic Park in der CryEngine

So schön hat der Jurassic Park wohl noch nie ausgesehen. In Jurassic Dream könnt ihr jetzt durch den allseits bekannten Jurassic Park schlendern. Ein Hobbyentwickler hat das Projekt in der CryEngine ganz allein umgesetzt.

Falls ihr schon immer mal durch den Jurassic Park laufen wolltet, dann solltet ihr euch unbedingt das neue Projekt „Jurassic Dream“ ansehen. Hier werdet ihr in der Ego-Perspektive in den Jurassic Park geschickt und dieser erstrahlt in der CryEngine von seiner besten Seite.

Ab in den Jurassic Park

Die Prämisse und die Ausgangssituation ist, dass die katastrophalen Vorkommnisse aus dem Film nie geschehen sind. Das heißt, ihr findet einen nahezu unberührten Park auf Isla Nubar vor. Allerdings gibt es deshalb auch ein paar Abstriche – die Dinosaurier sind nicht enthalten.

Das Projekt wurde von LifelessTapir ins Leben gerufen. Innerhalb des Parks könnt ihr sogar mit einem Auto umherfahren, während ihr die wunderschöne Umgebung auskundschaftet.

Falls ihr trotz fehlenden Dinos mal reinsehen möchtet, dann schaut euch das obenstehende Video an. Ihr werdet auf jeden Fall einiges aus dem Film wiedererkennen. Und es soll sogar einiges geben, das ihr so noch nie gesehen habt.

Und wenn ihr es kaum bis zum Kinostart von „Jurassic World 3“ am 10. Juni 2021 abwarten könnt, dann könnt ihr euch jetzt die Zeit mit dem Kurzfilm „Battle at Big Rock“ vertreiben:

Jurassic World 3 Neuer Kurzfilm Battle at Big Rock spielt vor dem Finale, hier jetzt ansehen!