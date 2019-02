Jump Force - Systemanforderungen für den PC bekannt

Bandai Namco werkelt an einem neuen Kampfspiel, das schon in wenigen Tagen erscheint. Vorab gibt es alle wichtigen Informationen zu den Systemvoraussetzungen, die euer PC mitbringen sollte.

Sicherlich werden sich viele Leser Jump Force für die PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, doch der Titel erscheint zeitgleich für den PC. Falls ihr es in Erwägung zieht, euch den 3D-Kampfprügler mit unter anderem Son-Goku, Monkey D. Ruffy und Naruto für eure Windows-Mühle zu kaufen, dann solltet ihr vorab einen Blick auf die Systemanforderungen werfen.

Bandai Namco hat schon jetzt die relevanten Daten veröffentlicht, sodass sie jeder mit seinem eigenen System abgleichen kann.

Minimale Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i5-2300, 2.80 GHz / AMD A10-7850K, 3.70 GHz

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: GeForce GTX 660 Ti, 3 GB / Radeon HD 7950, 3 GB

Direct X: Version 11

Festplattenspeicher: 17 GB Speicherplatz

Soundkarte: Direct X kompatibel oder Onboard-Chip

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 1400

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: GeForce GTX 1060 / Radeon R9 Fury

Direct X: Version 11

Festplattenspeicher: 17 GB Speicherplatz

Soundkarte: Direct X kompatibel oder Onboard-Chip

Das Spiel wird auf dem PC via Steam veröffentlicht, es erscheint am 15. Februar 2019 für den PC, die PS4 und Xbox One. Hier geht es zum Launch-Trailer:

Jump Force Offizieller Launch-Trailer zum Anime-Prügelspaß erschienen