Ion Maiden - Retail-Version für PS4, Nintendo Switch und Xbox One geplant, Release stark eingegrenzt

Der Old-School-Shooter Ion Maiden wurde nun offiziell für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One angekündigt. Außerdem wurde der Release der Vollversion nun stark eingegrenzt.

3D Realms ließ jüngst über den hauseigenen Facebook-Kanal verkünden, dass Ion Maiden auch für Plattformen abseits des PCs erscheint. So werden nicht nur Windows-User auf ihre Kosten kommen. Eine Retail-Version für die Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One sind ebenfalls geplant. Einen entsprechenden Release-Zeitraum gibt es ebenfalls obendrauf. So soll die Vollversion im zweiten Quartal 2019 für alle Plattformen erscheinen.

Ion Maiden Spiel erscheint in der Vollversion auf Diskette

Um dies zu bewerkstelligen, hat sich 3D Realms mit 1C Entertainment zusammengetan, die Ion maiden weltweit an den Start bringen möchten. Der Publisher kümmert sich um den Retail-Release auf den jeweiligen Plattformen. Nikolay Baryshnikov, CEO von 1C Entertainment, meint dazu:

''Ich war immer ein Fan von Classic-FPS der alten Schule wie Duke Nukem 3D, Blood, Max Payne und Shadow Warrior. Deshalb bin ich mega heiß auf die Partnerschaft mit so einem legendären Studio wie 3D Realms.''

Falls jemand auf der Pax South unterwegs ist, gibt es hier exklusiv einen neuen Abschnitt der Preview-Kampagne zu spielen. Alle anderen werden sich noch ein wenig gedulden müssen, bis neuer Content den Weg auf den PC findet.

Was ist Ion Maiden?

Bei Ion Maiden handelt es sich um den geistigen Nachfolger von Duke Nukem 3D. Das Spiel ist nicht nur vom gleichen Entwicklerstudio, es hat für den Entwicklungsprozess sogar die historische Build-Engine verwendet. Mit dieser Engine wurde seinerzeit Duke Nukem 3D entwickelt. Der Retro-Shooter wird auf einen ähnlichen Retrocharme setzen. Als weibliches Pendant zum Duke erhalten wir in Ion Maiden Shelly ''Bombshell'' Harrison, die mindestens mit genauso flotten Sprüchen an den Start geht und ähnlich übertrieben cool inszeniert erscheint wie das Ego-Shooter-Urgestein.

Ion Maiden Physische Box stark limitiert, 3D Realms deutet auf Release-Zeitraum

Die erste Teaser-Kampagne ist bereits via Steam erhältlich. Das Spiel ist vor einiger Zeit in den Early Access gegangen. Die Vollversion ist noch nicht für den PC erhältlich und wird wohl erst zeitgleich mit den anderen Plattformen erscheinen. Falls ihr euch jedoch vorab ein Bild machen möchtet, könnt ihr unter dem Steam-Link zum Produkt gelangen und die Preview-Kampagne ausprobieren.