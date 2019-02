Internet - Vodafone bietet Kunden Gaming-Pass: Zocken ohne Datenvolumen zu verlieren!

Wer in der Vergangenheit immer kalkulieren musste, ob das Datenvolumen für eine Fangrunde bei Pokemon GO noch reicht, der kann jetzt aufatmen. Vodafone-Kunden haben erstmals die Möglichkeit von einem Gaming-Pass Gebrauch zu machen, mit dem sie unbegrenzt unterwegs zocken können, ohne an Datenvolumen zu verlieren.