Instagram - Versteckte Likes: Instagram testet Ausblenden der Likes weltweit

Fortan könnten die Likes in Instagram dauerhaft verschwinden. Das Unternehmen weitet den Testlauf jetzt auf globaler Ebene aus, die Like-Anzeige bei Bildern und Videos zu verbergen.

Wie CNN Business jetzt berichtet, gibt es global die ersten Instagram-User, dessen Like-Anzeige nun von Instagram versteckt wird. Die Köpfe hinter der App testen einen neuen Fokus, bei dem die Likes nicht mehr im zentralen Mittelpunkt stehen.

Instagram ohne Likes?

Am vergangenen Dienstag hat das Unternehmen angekündigt, dass sie ihren monatelangen Test auf globaler Ebene ausweiten, die Instagram-Likes zu verstecken. Bislang wurde dies nur in Kanada, Australien und Brasilien getestet. Nun folgt unter anderem die USA.

Testteilnehmer sehen nicht mehr die Like-Anzahl auf Fotos und Videos im Feed und ebenso wenig auf Profilseiten. Lediglich die Information bleibt, wie viele Likes die eigenen Postings erhalten haben. Das kann dann also weiterhin eingesehen werden.

Ein Repräsentant von Facebook, denen Instagram gehört, gibt zu verstehen, dass das Feedback der ersten Tester wohl recht positiv ausfällt. Weiter meinen sie:

„Das ist ein fundamentaler Wechsel bei Instagram und wir werden unseren Test fortführen, um mehr von unserer globalen Community zu lernen.“

Am Ende bedeutet das, dass die Nutzer immer noch ein Bild liken können, wenn sie zweimal auf das Bild klicken (Doubletap) oder auf das Herz drücken. Doch die Zahl mit den gesamten Likes bleibt ausgeblendet.

Im Detail wird also nur noch der „Name des Instagram-Accounts und andere“ angezeigt, wo zuvor die Like-Zahl stand. Wenn ihr da nun drauf klickt, seht ihr eine Liste an User-Accounts, die diesem Bild ein Like verpasst haben.

Ob das neue Feature dauerhaft verbaut wird, ist noch nicht abzusehen. Warten wir die nächste Testphase ab. Aber was haltet ihr von solch einem Feature? Fändet ihr es gut, wenn die Likes deutlich in den Hintergrund geraten würden? Schreibt es gerne weiter unten in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Ansichten.