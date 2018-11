Instagram - Facebook-Server down? Störung in App und Website

Die Server von Facebook und Instagram sind aktuell down. Millionen Nutzer können die sozialen Netzwerke aufgrund einer Störung nicht mehr laden, sodass App und Website nicht funktionieren. Aber warum sind die Programme offline?

Das soziale Netzwerk Facebook leidet am Dienstag unter einer enormen Störung, die in einer Downtime resultiert. Betroffen ist auch die App Instagram sowie die offizielle Messenger-App, bei denen ebenfalls Fehlermeldungen am laufenden Band eintreten.

Der Hinweis „Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can“ wird bei einigen Usern angezeigt. Andere berichten, dass Facebook und Instagram zwar laden, aber keine Inhalte präsentiert werden. So erscheinen weder Bilder oder Texte, noch irgendwelche Beiträge. Die Funktionen zum Liken und Kommentieren funktionieren teils ebenfalls nicht. Am häufigsten taucht die Fehlermeldung „Ein unerwarteter Netzwerkfehler ist aufgetreten“ auf.

Instagram und Facebook down: Wartungsarbeiten?

Nutzer der App und Website melden für Instagram und Facebook die folgenden Fehler:

Einloggen (40%)

Feed laden (32%)

Seite (27%)

Wie üblich, solltet ihr nicht mit einer längeren Downtime rechnen. In der Regel sind die Server schon bald wieder voll funktionstüchtig, sodass sowohl Facebook als auch Instagram einwandfrei funktionieren. Erfahrungsgemäß wird die Auszeit zwischen wenigen Minuten oder einigen Stunden liegen, also alles andere als ein Weltuntergang.