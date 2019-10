Instagram - Dark Mode verfügbar: So stellt ihr den Modus ein

Wen der helle Bildschirm auf Instagram stört, kann sich ab sofort über die abgedunkelte Version für Apple- und Android-Geräte freuen.

Instagram zieht nach zahlreichen anderen Social Media-Apps offenbar nach und veröffentlicht nun einen Dark Mode. Für iOS und Android-Nutzer ist die neue Version bereits verfügbar. Jedoch können nicht alle den dunklen Modus nutzen.

So erhaltet ihr den Dark Mode für Instagram

Um Augen und Akku etwas mehr zu schonen, wünschen sich zahlreiche User immer häufiger eine dunkle Version ihrer Smartphone-Apps. Besonders die vielgenutzten Anwendungen der sozialen Netzwerke erhalten deshalb eine nach dem anderen eine Dark-Mode-Variante.

So zieht nun auch Instagram nach und ermöglicht einen abgedunkelten Modus der App für Android und iOS. Letztere müssen dabei lediglich die aktuellste Instagram-Version herunterladen und das aktuelle iOS 13 installiert haben. Android-Nutzer müssten die App ebenfalls aktualisieren, generell aber einen hauseigenen Dark Mode mit sich bringen.

Keine Einstellung in der App möglich

Denn hierbei ist zu beachten, dass anschließend keine Option in den Instagram-Einstellungen verfügbar ist, mit der man den Dunkelmodus aktiviert. Der Dark Mode ist systemabhängig und wird in der App lediglich sichtbar, wenn er in den Haupteinstellungen des Smartphones aktiviert wird. Ansonsten müsst ihr leider bei eurem weißen Anzeige-Stil bleiben.