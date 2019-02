IEM Katowice - Das nächste CS:GO-Major startet morgen

Am morgigen Mittwoch startet endlich das nächste CS:GO-Major, die IEM Katowice 2019. 24 Teams kämpfen um den Titel als beste Mannschaft der Welt und obendrein um den Löwenanteil des Preisgelds. Wir verraten euch alles zum ESL-Event und was ihr wissen müsst.

Es ist das mittlerweile vierzehnte CS:GO-Major und gilt als das wichtigste Turnier des Jahres: Die IEM Katowice 2019. Knapp drei Wochen lang duellieren sich die besten Mannschaften der Welt vor einem Millionenpublikum.

Das von der ESL veranstaltete Turnier bietet ein Preisgeld in Höhe von 1.000.000 US-Dollar, wovon der Löwenanteil an das gewinnende Team geht. Insgesamt 24 Mannschaften nehmen an der IEM Katowice 2019 teil, davon wurden 14 aufgrund ihrer Ergebnisse im vergangenen Major eingeladen.

Am morgigen Mittwoch beginnt zunächst die "New Challengers Stage", der ersten von drei Stages des Majors. Hier nehmen insgesamt 16 Mannschaften teil: 6 Teams, die beim letzten Major die Plätze 9 bis 14 belegten, 8 Teams aus den Minor-Turnieren und 2 weitere aus den Minor-Zusatzturnieren. Um in die nächste Stage zu gelangen, müssen insgesamt drei Matches gewonnen werden. Das können nur 8 Teams schaffen.

In der morgigen Runde werden ausschließlich Best-of-1-Matches gespielt, sodass ein Sieg oder eine Niederlage durch eine einzelne Karte entschieden wird. Den exakten Aufbau der ersten Stage seht ihr hier. Sollte ein Team bereits zwei Niederlagen oder zwei Siegen erlitten haben, dann wird das nächste Spiel als Best-of-3 ausgeführt.

Die erste Stage: Matches und Zeitplan

Den Zeitplan für die erste Stage seht ihr unten.

Mittwoch, der 13. Februar

13:00 Uhr - Renegades vs. AVANGAR | Best-of-1

13:00 Uhr - fnatic vs. ViCi | Best-of-1

14:10 Uhr - TYLOO vs. Vitality | Best-of-1

14:10 Uhr - Cloud9 vs. Grayhound | Best-of-1

15:20 Uhr - ENCE vs. Spirit | Best-of-1

15:20 Uhr - G2 vs. Vega Squadron | Best-of-1

16:30 Uhr - FURIA vs. NiP | Best-of-1

16:30 Uhr - Winstrike vs. NRG | Best-of-1

18:05 Uhr - Runde 2, Spiel 1 | Best-of-1

18:05 Uhr - Runde 2, Spiel 2 | Best-of-1

19:15 Uhr - Runde 2, Spiel 3 | Best-of-1

19:15 Uhr - Runde 2, Spiel 4 | Best-of-1

20:25 Uhr - Runde 2, Spiel 5 | Best-of-1

20:25 Uhr - Runde 2, Spiel 6 | Best-of-1

21:35 Uhr - Runde 2, Spiel 7 | Best-of-1

21:35 Uhr - Runde 2, Spiel 8 | Best-of-1

Donnerstag, der 14. Februar

13:00 Uhr - Runde 3, Spiel 1 | Best-of-1

13:00 Uhr - Runde 3, Spiel 2 | Best-of-1

14:10 Uhr - Runde 3, Spiel 3 | Best-of-1

14:10 Uhr - Runde 3, Spiel 4 | Best-of-1

15:20 Uhr - Runde 3, Spiel 5 | Best-of-3

15:20 Uhr - Runde 3, Spiel 6 | Best-of-3

18:50 Uhr - Runde 3, Spiel 7 | Best-of-3

18:50 Uhr - Runde 3, Spiel 8 | Best-of-3

Freitag, der 15. Februar

13:00 Uhr - Runde 4, Spiel 1 | Best-of-3

16:30 Uhr - Runde 4, Spiel 2 | Best-of-3

20:00 Uhr - Runde 4, Spiel 3 | Best-of-3

Samstag, der 16. Februar

13:00 Uhr - Runde 4, Spiel 4 | Best-of-3

16:30 Uhr - Runde 4, Spiel 5 | Best-of-3

20:00 Uhr - Runde 4, Spiel 6 | Best-of-3

Sonntag, der 17. Februar

13:00 Uhr - Runde 5, Spiel 1 | Best-of-3

16:30 Uhr - Runde 5, Spiel 2 | Best-of-3

20:00 Uhr - Runde 5, Spiel 3 | Best-of-3

Die zweite Stage: The New Legends

Die acht Teams mit jeweils drei Siegen aus der New Challengers Stage gelangen in die New Legends Stage. Diese findet vom 20. bis zum 24. Februar statt und besteht zusätzlich aus den Mannschaften, die beim vergangenen Major die Plätze 1 bis 8 erreichten. Das Turnier besteht zu diesem Zeitpunkt also wieder aus 16 Mannschaften.

Die Turnierstruktur, die wir oben erklärt haben, wird hier abermals fortgeführt. Die acht besten Mannschaften gelangen in die dritte und letzte Stage: Die New Champions Stage.

Von den acht Mannschaften, die verloren haben, schaffen sechs den direkten Einzug in das nächste Major. Lediglich die zwei Mannschaften mit keinem einzigen gewonnenen Spiel werden nicht eingeladen.

Die dritte Stage: The New Champions

Ab jetzt geht es um alles! Alle acht Mannschaften haben es übrigens geschafft und sind automatisch für die New Legends-Stage des nächsten Majors qualifiziert.

Das Turnier besteht nun aus einem klassischen Eliminationssystem, beginnend mit dem Viertelfinale. Die vier Sieger-Teams schaffen es dann in das Halbfinale, von denen zwei dann in das große Finale gelangen.

Das Preisgeld für die Teams

Das von Entwickler Valve zur Verfügung gestellte Preisgeld in Höhe von 1.000.000 US-Dollar wird folgendermaßen aufgeteilt:

Platz 1: 500.000 US-Dollar

Platz 2: 150.000 US-Dollar

Platz 3 bis 4: 70.000 US-Dollar

Platz 5 bis 8: 35.000 US-Dollar

Platz 9 bis 16: 8.750 US-Dollar

Moderatoren und Kommentatoren

So sieht das Talent-Lineup des aktuellen Majors aus:

Stage Host:

OJ Borg

Desk Hosts:

Machine

stunna

Interviewer:

Frankie Ward

Analysten:

SPUNJ

seangares

Pimp

Kommentatoren:

HenryG

Sadokist

moses

Vince

Observer:

Prius

sapphiRe

Rushly

Sliggy

Wie bekomme ich Souvenir-Drops?

Im Gegensatz zu früheren CS:GO-Majors bekommt ihr nicht länger zufällig die Souvenir-Drops, solange ihr zuschaut. Stattdessen müsst ihr euch zunächst ingame den Katowice Viewer Pass kaufen, der derzeit rund 8,35 Euro kostet. Erst dann seid ihr in der Lage, einen Drop zu erhalten.

Ihr erhaltet einen zusätzlichen Souvenir-Drop, wenn ihr die einzelnen Herausforderungen schafft, die im Viewer Pass enthalten sind. Mehr Informationen findet ihr im Spiel.