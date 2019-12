I am Jesus Christ - PC-Spiel angekündigt, spielt als Sohn Gottes

Auf Steam wurde ein neues PC-Spiel angekündigt, das den Titel „I am Jesus Christ“ trägt und den Spieler tatsächlich in die Rolle von Jesus Christus schlüpfen lässt.

Das Weihnachtsfest steht kurz bevor und während immer weniger Menschen den wahren Ursprung von Weihnachten kennen und meistens eher der Konsum bzw. die Geschenke im Mittelpunkt stehen, wurde auf Valves Spieleplattform der Titel „I am Jesus Christ“ für den PC angekündigt. Wie der Name schon vermuten lässt, steuern wir darin niemand Geringeren als Jesus Christus, den Sohn Gottes!

Sonderlich viele Informationen gibt es zu dem kommenden Titel zwar zum jetzigen Zeitpunkt nicht, doch dürft ihr euch bereits anhand eines veröffentlichten Trailers einen ersten kleinen Überblick verschaffen, was euch in dem Spiel ungefähr erwarten wird. Und offenbar meinen es die Verantwortlichen bei ihrem Projekt ziemlich ernst, denn die genutzte Engine scheint eine recht hübsche Grafikkulisse mit realistisch wirkenden Charaktermodellen zu erzeugen. Als Basis für das Spiel und die Handlung soll das durch die Bibel überlieferte Leben von Jesus Christus dienen. Wie nah sich die Entwickler letztendlich an der historischen Vorlage orientieren werden, ist bislang unklar.

Die offizielle Beschreibung des kommenden Titels lautet wie folgt:

„I am Jesus Christ“ ist ein realistisches Simulationsspiel, das von Geschichten aus dem Neuen Testament der Bibel inspiriert wurde. Reist in vergangene Zeiten und folgt dem gleichen Weg von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Das Spiel deckt die Zeit von der Taufe Jesu Christi bis zur Auferstehung ab. Habt ihr euch jemals gefragt, wie es sein mag, einer der privilegiertesten und mächtigsten Menschen der Welt zu sein?“

Wunder, Satan und Weihnachten

Laut der Beschreibung sollt ihr verschiedene Wunder wirken, die aus der Bibel bekannt sind, mit Satan in der Wüste kämpfen, Dämonen austreiben, kranke Menschen heilen und die Welt retten, wie Jesus es getan hat.

Entwickelt wird „I am Jesus Christ“ dabei von dem Entwicklerstudio SimulaM, das derzeit noch unbekannt ist. Der Publisher Playways dürfte euch jedoch unter anderem durch den „Cooking Simulator“ sowie „Car Mechanic Simulator“ ein Begriff sein.

Wann der Titel erscheinen wird und wie die Gameplay-Mechaniken letztendlich ausfallen, ist derzeit noch nicht überliefert. Ein Release zu Weihnachten, dem Geburtstag von Jesus Christus, wäre aber sicherlich der passendste Termin, den Publisher und Entwickler finden könnten.