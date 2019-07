Hunt: Showdown - Der Release-Termin steht endlich fest

„Hunt: Showdown“ von Crytek befindet sich schon eine ganze Weile in der Early Access-Phase. Doch damit soll bald Schluss sein. Die Entwickler haben nun endlich den Release-Termin bestätigt.

Hunt: Showdown soll noch in diesem Jahr für PC, Xbox One und PlayStation 4 in einer ersten Release-Version erscheinen. So viel hatten die Macher bei Crytek schon bekanntgegeben. Das finale Datum hat uns jedoch bislang gefehlt. Doch dank eines entsprechenden Tweets wissen wir nun mehr zur Veröffentlichung von „Hunt: Showdown“.

Hunt: Showdown Auf der Jagd nach dem Bösen

So wird „Hunt: Showdown“ die Early-Access-Phase am 27. August 2019 verlassen und für PC und Xbox One erscheinen. Alle, die bisher schon in dieser Phase gezockt haben, müssen dann lediglich das Release-Update herunterladen und dürfen direkt loslegen. Wer sich erst dann für den Kauf von „Hunt: Showdown“ entscheidet, dürfte ein wenig mehr bezahlen als noch im Early Access.

Wann erscheint Hunt: Showdown auf der PS4?

Die Wartezeit auf die Monsterhatz wird für PS4-Gamer dagegen noch ein wenig länger ausfallen. Die Entwickler versprechen aktuell, dass diese Version im Herbst 2019 nachgeliefert werden soll. Einen genaueren Termin gibt es dabei aber nicht.

Crysis Multiplayer-Server werden nach 11 Jahren abgeschaltet

Crytek hat sich zudem mit Koch Media zusammengetan, um auch Retail-Versionen von „Hunt: Showdown“ in die Händlerregale zu spülen. Diese könnten dann eventuell zusammen mit der digitalen PS4-Version veröffentlicht werden, wobei es auch hier noch keine offizielle Bestätigung gibt.