Humble Monthly - Wird zu Humble Choice: Für limitierte Zeit preisgünstiger

Den bekannten Abodienst Humble Monthly wird es zukünftig nicht mehr geben. Humble veröffentlicht allerdings einen neuen Dienst, der sich Humble Choice nennt. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu den Abänderungen.

Humble Bundle überzeugt viele Spieler mit dem Abodienst Humble Monthly, der die Spieler mit lukrativen Games versorgt. Dieser Humble-Service wird nun generalüberholt.

Humble Monthly wird es in dieser Form zukünftig nicht mehr geben. Der Dienst wird umbenannt und zu Humble Choice werden. Doch er erhält nicht nur einen neuen Namen. Die Inhalte werden ebenfalls angepasst.

So kann jeder, der Humble Choice bucht, jeden Monat aus einem bestimmten Pool an Videospielen wählen. Und es gilt: je mehr Geld ihr investiert, desto mehr Spiele dürft ihr am Ende wählen.

Insgesamt gibt es drei Stufen:

Lite - 4,99 US-Dollar im Monat, kein Spiel, Zugang zu Humble Trove Basic - 14,99 US-Dollar im Monat, 3 Spiele, Zugang zu Humble Trove Premium - 19,99 US-Dollar im Monat, 9 Spiele, Zugang zu Humble Trove

Aktuell gibt es für rund 12 US-Dollar bis zu 9 Spiele im Humble Monthly, allerdings sind diese auch fest vorgegeben und ihr könnt sie nicht wählen. So muss schließlich jeder selber entscheiden, ob das Update nun eine Verbesserung ist oder nicht.

Es gibt jedoch noch eine Stufe: The Humble Classic, bei der alle treuen Abonnenten von Humble Monthly eine Sonderstufe erhalten, die im Monat 10 Spiele verspricht und alle anderen Boni mitbringt. Sie kostet dann lediglich 12 US-Dollar. Also solltet ihr womöglich schnell darüber nachdenken, nicht ein Abo fürs Monthly Bundle im November abzuschließen, um nachhaltig dieses günstigere Abomodell zu behalten.

Ab sofort gibt es Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und CoD: WW2 für gerade einmal 10 Euro im Sparabo. Das wird dann wohl voraussichtlich das letzte Humble Monthly sein.

Vorteile als Mitglied bei Humble Monthly

Als Mitglied bei Humble Monthly genießt ihr durchgehend zahlreiche Vorteile. Mit dabei sind:

Ein Mega-Spiel, beispielsweise „Assassin's Creed: Origins“ und „Destiny 2“

Sieben zusätzliche Spiele als Überraschung

10 Prozent Rabatt im Humble Store

Exklusiven Zugriff auf die Humble Trove, eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt

Eine Kündigung ist jederzeit möglich!

Die Humble Monthly Spiele im Oktober

Ihr seid euch nicht sicher, ob sich Humble Monthly lohnt? Keine Sorge, hier ist eine Übersicht der Spiele, die im Oktober 2019 mit dabei waren – und das für nur 10 Euro!

Direkt zum Start bekannt: „Battletech“

Als Überraschung: „Sonic Mania“, „The Spirital Scouts“, „Planet Alpha“, „Override: Mech City Brawl“, „Puss!“, „Avernum 3: Ruined Word“, „Roman Sands“