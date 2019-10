Humble Monthly - November-Bundle mit Spyro, Crash Bandicoot & mehr für 10 Euro!

Heißt also: Abonniert ihr jetzt sofort, kriegt ihr die drei Kracher-Games und könnt diese sofort spielen! Anfang November bekommt ihr dann zahlreiche weitere Spiele, die ihr dann ebenfalls einlösen könnt.

Humble Bundle hat die ersten Games für den November 2019 bekannt gegeben, die im neuen Humble Monthly landen werden und sie haben es in sich!

Im Humble Monthly für den November 2019 könnt ihr euch schon jetzt sagenhafte Spiele sichern. Solltet ihr euch für ein Abo entscheiden, erhaltet ihr direkt „Spyro Reignited Trilogy“, „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ und sogar „Call of Duty: WW2“ für gerade einmal 10 Euro.

Humble Monthly - August 2019 ist da: Kingdom Come: Deliverance und mehr für 10 Euro!

GTA 5 - Annis Hellion 4x4 steht in GTA online bereit, außerdem gibt es neue Boni und Belohnungen

Podcast - Magic Moments in Videospielen: Was ist das und wie entsteht so ein Moment?