Humble Monthly - Januar ist da: Just Cause 3, Project Cars 2 und mehr für 10 Euro!

Beim Humble Monthly erhaltet ihr jetzt Just Causde 3 und Project Cars 2 für gerade einmal 10 Euro. Wie immer gibt es zahlreiche weitere Spiele als Bonus obendrauf. Zudem wissen wir nun, welche Titel im Dezember-Paket enthalten sind.

Nach einer langen Wartezeit wissen wir endlich, was uns im kommenden Humble Monthly erwartet: Im Januar 2018 erhaltet ihr als große Highlight für lediglich 10 Euro unter anderem Just Cause 3, Wizard of Legend sowie Project Cars 2!

Das Humble Monthly besteht in diesem Monat aus drei Spielen, die ihr direkt erhaltet und zahlreichen weiteren, die erst enthüllt werden, wenn der angezeigte Countdown abgelaufen ist. Erst, wenn das passiert ist, werdet ihr Zugang zu den restlichen Spielen bekommen!

Heißt: Abonniert ihr jetzt sofort, kriegt ihr die drei bereits bekannten Games direkt und könnt diese sofort spielen! Anfang Januar bekommt ihr dann zahlreiche weitere Spiele, die ihr dann ebenfalls einlösen könnt.

Vorteile als Mitglied bei Humble Monthly

Als Mitglied bei Humble Monthly genießt ihr durchgehend zahlreiche Vorteile. Mit dabei sind:

Ein Mega-Spiel, beispielsweise Dark Souls 3 und Destiny 2

Sieben zusätzliche Spiele als Überraschung

10 Prozent Rabatt im Humble Store

Exklusiven Zugriff auf die Humble Trove , eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt

, eine Sammlung an Titeln, die ihr immer wieder spielen könnt Eine Kündigung ist jederzeit möglich!

Die Humble Monthly Spiele im Dezember

Ihr seid euch nicht sicher, ob sich Humble Monthly lohnt? Keine Sorge, hier ist eine Übersicht der Spiele, die im Dezember mit dabei waren - und das für nur 10 Euro!

Direkt zum Start bekannt: Metal Gear Solid V & Cities: Skylines

Als Überraschung: Megaman Legacy Collection, Zombie Army Trilogy, Immortal Redneck, Purrfect Date, Seven: The Days Long Gone, NeuroVoider, Forager & Cut & Run

Hinweis: Bei allen Links zum Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.