Humble Bundle - Nur für kurze Zeit: Far Cry 5 und Assassin's Creed Odyssey zum halben Preis

Ein richtiges Kracherangebot findet sich aktuell im Humble Store vor. Assassin's Creed Odyssey und Far Cry 5 sind für kurze Zeit sehr stark reduziert. So günstig waren die Spiele bislang noch nirgendwo.

Falls ihr auf den passenden Moment wartet, euch Assassin's Creed Odyssey für den PC zu kaufen, dann solltet ihr jetzt ganz schnell sein. Odyssey und Far Cry 5 sind derzeit massiv reduziert im Humble Store via Humble Bundle, doch das Angebot gilt nicht mehr lange!

Odyssey zum besten Preis

Assassin's Creed Odyssey findet ihr derzeit halben Preis vor, das heißt, es gibt satte 50 Prozent auf den regulären Preis von rund 60 Euro. Bis zum Ablauf des Countdowns zahlt ihr also nur 29,99 Euro! Billiger war der Titel noch nie zuvor. Das Angebot gilt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der News noch rund 32 Stunden.

An anderer Stelle wird Far Cry 5 ebenfalls reduziert angeboten. Hier erhaltet ihr sogar mehr als 50 Prozent Rabatt. Das Spiel kostet regulär 59,99 Euro und momentan nur 23,99 Euro. Der Countdown zählt gleichermaßen für Far Cry 5 als auch für Assassin's Creed Odyssey.

Wichtig: Ihr benötigt für beide Spiele das Programm Uplay, da die Keys ausschließlich mit dem Ubisoft-Launcher funktionieren.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.