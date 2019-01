Humble Bundle - Großer Winter Sale läuft: Tausende Spiele reduziert!

Der Humble Store hat seinen diesjährigen Winter Sale 2019 offiziell eröffnet. Ab sofort könnt ihr tausende Spiele zu einem besonders günstigen Preis ergattern. Für alle Käufer gibt es zusätzlich einige kostenlose Geschenke.

In Deutschland schneit es bereits kräftig und mindestens so coole Rabatte bekommt ihr derzeit beim Humble Bundle. Im offiziellen Store wurde der große Winter Sale 2019 mit zahlreichen heißen Schnäppchen gestartet!

Tausende Spiele sind bis zum 24. Januar 2019 um 19 Uhr deutscher Zeit im Angebot. Fast alle großen Publisher nehmen an diesem wundervollen Sale teil und reduzieren ihre Games!

So oder so könnt ihr beim Kauf eurer Lieblingsgames nur profitieren. Als Belohnung erhaltet ihr für eure Käufe mehrere tolle Spiele komplett gratis dazu, profitiert also gleich doppelt!

Die einzelnen Publisher haben ihre Produkte übrigens fein säuberlich sortiert, sodass ihr euch bequem und übersichtlich umschauen könnt. Hier geht's lang:

Nicht vergessen: Mitglieder von Humble Monthly sparen zusätzlich noch einmal 10 Prozent!

