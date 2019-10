Hotel Barcelona - Silent Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama arbeitet an neuem Horrorspiel

Mehrere bekannte Entwicklergrößen kommen zusammen und arbeiten gemeinsam an einem neuen Projekt. Mit an Bord ist unter anderem der geistige Vater von „Silent Hill“, der vor laufender Kamera eine Zusage erteilt hat.

In einem Livestream via IGN Japan stellte sich nun heraus, dass Gōichi Suda (oder auch „Suda51“, der Verantwortliche Kopf hinter „killer7“) und Hidetaka Suehiro (oder auch Swery65, Director „Deadly Premonition“) wohl gemeinsam an einem neuen Indie-Horrortitel arbeiten werden. Bereits im Vorfeld war klar, dass die beiden Produzenten an einem geheimen Projekt arbeiten würden, doch nun wissen wir auch, was auf dem Plan steht. Das neue Spiel lautet Hotel Barcelona.

Indie-Horror à la Siren

Bei dem geheimen Indie-Projekt wird es sich aller Voraussicht nach um ein Horrorspiel handeln, das sich an Spielen wie „Siren“ anlehnt. Neben Swery und Suda51 sind außerdem die Namen David Lynch und Twin Peaks S3 gefallen. Doch die eigentliche Bombe wurde während des Livestreams gezündet.

Live haben sie Keiichirō Toyama (Schöpfer der „Silent Hill“-Reihe und „Siren“) angeschrieben, ob er sich an dem Projekt beteiligen möchte und er hat vor laufender Kamera zugesagt. Demnach arbeitet Toyama, der das Survival-Horror-Genre maßgeblich geprägt hat, nun mit an dem neuen Horrorspiel und wir dürfen gespannt sein, was die Herrschaften hier zaubern werden.

Suda and Swery texted Keiichiro Toyama (creator of Silent Hill and Siren) live on stream to ask him to get involved with their indie horror project



..and he said yes pic.twitter.com/5dj8251a8m — Nibel (@Nibellion) October 23, 2019

Wenige Infos gibt es noch mit auf den Weg. Sie haben bereits bestätigt, dass das Spiel einen leichten Einstieg bieten soll. Womöglich wird der Titel sogar auf mobilen Endgeräten erscheinen, doch das steht noch nicht fest.

Laut Brancheninsider Nibel sollen die Kapazitäten des Projekts bei einer Million US-Dollar liegen, während Devolver Digital das Spiel veröffentlicht. Devolver hat dies allerdings bereits in einem Posting dementiert. Also steht der Publisher wohl noch nicht final fest.

Gonna need @SUDA_51 and @Swery65 to pitch us this mysterious game we’re supposedly publishing.



Name a time and place, gentlemen. https://t.co/duvQWVj1CO — Devolver Digital (@devolverdigital) October 23, 2019

