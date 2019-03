Horizon Zero Dawn - Zum zweiten Jahrestag: Mehr als 10 Millionen Verkäufe

Horizon Zero Dawn ist die erfolgreichste Neuveröffentlichung für die PlayStation 4. Innerhalb von nur einem Jahr konnte Sony satte 7,6 Millionen Versionen an den Mann bringen. Zum Geburtstag dürfen sich Fans über zahlreiche Extras freuen.

Update vom 03. Mäez 2019

Zwei Jahre nach dem Release von Horizon Zero Dawn exklusiv für die PlayStation 4 hat Sony nun bekannt gegeben, dass das Action-Adventure inzwischen mehr als zehn Millionen Mal verkauft wurde. Auf dem offiziellen PlayStation-Blog haben die Entwickler von Guerrilla Games als Dank für die große Unterstützung der Fans einige spannende Details über den Entwicklungsprozess des Spiels rund um Aloy und ihren Kampf in der offenen, postapokalyptische Welt veröffentlicht.

In dem Launch-Trailer der Complete Edition erinnern sich Entwickler, Cosplayer und Fans noch einmal an ihre Erlebnisse in der Welt von Horizon Zero Dawn.

Originalmeldung vom 28. Februar 2018

12 Monate ist es her, als Sony Horizon Zero Dawn für die PlayStation 4 veröffentlichte, nun darf man das mit hervorragenden Verkaufszahlen feiern: Innerhalb von zwölf Monaten konnte das Open-World-Rollenspiel satte 7,6 Millionen Mal an den Mann gebracht werden.

Damit gilt Horizon Zero Dawn als die wichtigste und erfolgreichste Veröffentlichung eines brandneuen First-Party-Titels für die PS4. Keine anderer Titel soll daran anknüpfen können, sagt Publisher Sony in einem aktuellen Blogeintrag.

Horizon Zero Dawn Fantastische Welten nicht nur im Morgengrauen

Entwickler bedankt sich

Entwickler Guerrilla Games bedankt sich bei allen Fans für die Unterstützung:

„Wir hatten große Ambitionen für Horizon Zero Dawn, und als die Veröffentlichung näher rückte, wussten wir, dass die Leute sich darauf freuten, doch die Verkaufszahlen dieser Ausgabe waren einfach überwältigend. Seit der Veröffentlichung haben sich Millionen von Spielern Aloy auf ihrer Reise angeschlossen und gemeinsam mit ihr die Geheimnisse der Alten aufgedeckt. Wir hoffen, dass ihnen das Spielen von Horizon Zero Dawn genauso viel Spaß macht, wie uns die Entwicklung bereitet hat. Dem haben wir nur eine Sache hinzuzufügen: Vielen Dank, liebe Fans. Das letzte Jahr war eins des der besten in der 18-jährigen Geschichte unseres Studios, und eure unerschütterliche Hingabe zu Horizon Zero Dawn hat uns das ermöglicht.”

Feierlichkeiten zum Erfolg

Den Meilenstein möchte das Studio mit passenden Feierlichkeiten zelebrieren. Mit dabei sind unter anderem:

Kostenloser Aloy-Skin für Monster Hunter World

Kostenloses Avatar-Paket für PS4 und neues Fotomodus-Design

Behind-the-Scenes-Video zum Soundtrack

Rabatte und Angebote im PlayStation Gear Store

