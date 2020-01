Horizon Zero Dawn - Das postapokalyptische Rollenspiel erscheint offenbar für den PC

Nach dem verschobenen Release von „Cyberpunk 2077“ und „Final Fantasy 7 Remake“ stellen sich nun doch noch gute Nachrichten in dieser Woche ein: „Horizon: Zero Dawn“ soll nämlich noch in diesem Jahr für den PC erscheinen.

Und ein weiterer einstiger PlayStation 4-Exklusivtitel verlässt Quellen zufolge die Konsole und soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen: Horizon: Zero Dawn. Das in einer postapokalyptischen Welt angesiedelte Rollenspiel, in dem man mit Protagonistin Alloy gegen mechanische Dinosaurier kämpft, wurde 2017 für die Sony-Konsole veröffentlicht und erfreut sich seither großer Beliebtheit.

Horizon: Zero Dawn für den PC

Obwohl Sony erst kürzlich vermeldete, dass man mit der kommenden PlayStation 5 vermehrt auf Exklusivtitel setzen möchte, beweisen aktuellere Beispiele vermeintlich etwas Gegenteiliges. Denn nachdem Entwickler Quantic Dream seine Exklusiv-Partnerschaft mit Sony beendete, erschienen bereits Detroit: Become Human, „Beyond two Souls“ und „Heavy Rain“ nachträglich für den PC.

Quantic Dream Studio-Chef spricht von mehreren Überraschungen in diesem Jahr

Nun soll mit „Horizon: Zero Dawn“ im Laufe des Jahres 2020 der Erfolgstitel aus dem Hause Guerrilla Games folgen und anscheinend ebenfalls seine Exklusivität aufgeben. Und das obwohl der Entwickler schon seit 2005 zu Sony gehört und das Open-World-Spiel somit das erste Guerrilla Games-Spiel wäre, das die Plattform verlässt.

Ebenso gibt Death Stranding noch in diesem Jahr die exklusive Verfügbarkeit für die PlayStation 4 auf und wird 2020 ebenso für den PC erscheinen. Interessant ist also, welche Spiele in Zukunft vielleicht noch für andere Plattformen und somit über einen exklusiven PS4-Port hinaus verfügbar sein werden. Immerhin verfolgt die Microsoft-Konkurrenz mit der Xbox bereits seit längerer Zeit diesen Plattform-übergreifenden Weg.

Horizon Zero Dawn Nachfolger scheinbar bestätigt, Leak durch Synchronsprecherin

Wann genau „Horizon: Zero Dawn“ auf dem PC erscheint, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Nur das Jahr 2020 scheint laut einer Kotaku-Quelle festzustehen. Wir halten euch über weitere Entwicklungen und etwaige Bestätigungen seitens Sony oder Guerilla Games auf dem Laufenden.

