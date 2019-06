Horizon Zero Dawn - Leitender Entwickler mit nur 44 Jahren verstorben

Er war hauptverantwortlich für Spiele wie Horizon: Zero Dawn und Killzone: Shadow Fall, jetzt ist er tot: Patrick Munnik, Lead Producer bei Guerrilla Games, starb am Montag im Alter von nur 44 Jahren.

Die Nachricht wurde durch seinen Arbeitgeber am Mittwoch bekannt gegeben. Auf Twitter äußerte sich Guerrilla Games folgendermaßen:

Munnik hätte am 29. Juni seinen 45. Geburtstag gefeiert.

Über die Todesursache ist öffentlich nichts bekannt. Ruhe in Frieden.

It is with great shock and sadness we inform you that our lead producer Patrick Munnik is no longer with us. We are eternally grateful to have had our greatly valued and much loved Patrick on our team. pic.twitter.com/IpeNvSMmht