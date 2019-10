Horizon Zero Dawn 2 - Könnte ein Launch-Titel für die PS5 sein

Die Gerüchte, dass Guerrilla Games an einem Nachfolger zum gefeierten PS4-Hit „Horizon Zero Dawn“ arbeitet, verdichten sich. Doch nicht nur das: Neue Stellenausschreibungen deuten darauf hin, dass Aloys neues Abenteuer sogar für die PlayStation 5 als Launch-Titel erscheinen könnte.

Hinter den Kulissen werkelt das niederländische Studio Guerrilla Games eifrig an einem neuen Blockbuster-Spiel. Die Killzone- und Horizon Zero Dawn-Entwickler veröffentlichten dabei in der Vergangenheit etliche Stellenausschreibungen, die nicht nur zeigen, dass das Team für das neue Spiel ziemlich groß wird, sondern auch Hinweise darauf geben, was uns erwarten könnte.

Horizon Zero Dawn 2 Arbeitet Guerrilla Games bereits am Nachfolger? Diese Hinweise gibt es!

Horizon Zero Dawn möglicherweise in Entwicklung

So soll uns ein Open-World-Titel erwarten, dessen Spielwelt deutlich von einer vielseitigen Fauna geschmückt sein soll. Das passt schon mal auf „Horizon Zero Dawn“. Der Exklusivtitel für die PS4 befördert uns nämlich in eine frei begehbare Welt, in der sich die menschliche Zivilisation zurückentwickelt hat und die weite Umgebung von der Natur zurückerobert wurde. Und dann gäbe es da noch die tödlichen, mechanischen Bestien, die uns an den Kragen wollen …

In weiteren Stellenausschreibungen will Guerrilla Games nun unter anderem zusätzlich die Posten des Art Producers, Senior Quest Designers, Senior Character Animators, Senior Lightning Artists und Lead Game Artists besetzen. Dabei wird noch einmal betont, dass der kommende Titel eine „mit einer abwechslungsreichen Vegetation versehene Welt“ bieten soll. Es sollte kein Zweifel bestehen, dass damit Horizon Zero Dawn 2 gemeint ist.

Als Launch-Titel für die PS5 denkbar

Anhand der zahlreichen Stellenausschreibungen und den Abständen, in denen sie veröffentlicht werden, scheint das Amsterdamer Studio aufs Gas treten zu wollen. Es ist unwahrscheinlich, dass parallel an noch etwas Anderem gearbeitet wird. „Horizon Zero Dawn 2“ stelle hinsichtlich der Beliebtheit des Vorgängers ein sehr engagiertes und großes Projekt dar. Es scheint fast, als möchte Guerrilla Games den Nachfolger als Launch-Titel für die PS5 veröffentlichen. Demnach könnte uns das Spiel Ende 2020 oder Anfang 2021 erwarten.

Im nächsten Frühjahr soll angeblich ein großes PlayStation-Event in den USA stattfinden, auf dem die PS5 enthüllt werden soll. Im Rahmen dieses Events könnte ebenso die Ankündigung zu „Horizon Zero Dawn 2“ erfolgen.