Horizon Zero Dawn 2 - Bekommt der Nachfolger einen Multiplayer-Modus?

Bis „Horizon Zero Dawn 2“ angekündigt wird, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein. Aber was wird das Game zu bieten haben? Es gibt Spekulationen über einen Multiplayer-Modus.

Dass Guerrilla Games an einem Nachfolger zum immens erfolgreichen Horizon Zero Dawn arbeitet, ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, sollte aber ein offenes Geheimnis sein. Oft gibt es Spekulationen zum neuen Abenteuer von Aloy. Eine Stellenausschreibung impliziert womöglich, dass uns sogar eine Art Multiplayer-Modus erwartet.

Horizon Zero Dawn 2 Könnte ein Launch-Titel für die PS5 sein

Horizon Zero Dawn-Nachfolger mit Koop?

Die Gerüchte um einen Multiplayer-Modus in Horizon Zero Dawn 2 sind dabei nicht völlig neu, bekommen nun aber eine größere Tragweite. In einer aktuellen Stellenausschreibung sucht das niederländische Entwicklerstudio nach einem Senior Game Programmer. Dieser soll an einem Titel mitarbeiten, der eigentlich nur „Horizon Zero Dawn 2“ sein kann – es sei denn, Guerilla Games entscheidet sich nach dem erfolgreichen PS4-Exklusivtitel überraschenderweise doch für eine völlig neue IP. Das ist aber doch sehr unwahrscheinlich.

Horizon Zero Dawn Das postapokalyptische Rollenspiel erscheint offenbar für den PC

Der Senior Game Programmer soll sich bei Guerrilla Games den Gebieten Animations- und Kampfdesign widmen. Genauer ist die Rede von zahlreichen Funktionen wie Fern- und Nahkampfwaffen, Schadens- und Trefferreaktionen, Inventarsystemen, der Kamera sowie Spielerfähigkeiten. Dazu kommt – und das heizt die Spekulationen zurzeit an – Erfahrung mit Multiplayer-Titeln, über die die Person verfügen soll.

Dementsprechend dürften uns in „Horizon Zero Dawn 2“ womöglich einige Multiplayer- oder Koop-Aspekte erwarten.

Würden euch Koop-Möglichkeiten in einem „Horizon Zero Dawn 2“ gefallen? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.