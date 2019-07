Horizon Zero Dawn 2 - Arbeitet Guerrilla Games bereits am Nachfolger? Diese Hinweise gibt es!

Erwartet uns ein Nachfolger zu "Horizon Zero Dawn"? Obwohl noch nichts offiziell bestätigt wurde, gibt es eine Reihe von Hinweisen, die deutlich dafürsprechen. Wir klären, wie wahrscheinlich es ist, bald wieder mit Aloy auf Maschinen-Jagd zu gehen.

Der Open-World-Titel Horizon Zero Dawn gehört zu den besten Spielen für die PlayStation 4. In der Rolle der Jägerin Aloy durchstreifen wir eine zukünftige Welt, die nur noch Überbleibsel der modernen, menschlichen Zivilisation beherbergt und von gefährlichen Maschinenbestien bedroht wird. Der Release von „Horizon Zero Dawn“ ist mittlerweile über zwei Jahre her. Wie hoch stehen also die Chancen, dass bei den Enwicklern von Guerrilla Games bereits ein Nachfolger in Arbeit ist?

Horizon Zero Dawn Nachfolger scheinbar bestätigt, Leak durch Synchronsprecherin

Deutliche Worte einer Synchronsprecherin

Um es kurz zu sagen: Ziemlich hoch. Offiziell ist noch nichts bestätigt oder angekündigt worden, doch in letzter Zeit häufen sich einige Hinweise, die stark darauf hindeuten, dass wir erneut mit Aloy auf Jagd gehen dürfen.

Besonders die Synchronsprecherin Janina Gavankar heizte die Gerüchteküche ordentlich an, als sie zu einem Fan, der nur wegen ihr mit dem Spiel begonnen hatte, folgendes sagte:

„Es ist unglaublich, warte bis du den Nachfolger siehst. Du wirst sterben, ich kenn einige Geheimnisse, du wirst sterben!“

Das klingt fast schon nach einem handfesten Leak. In der Story-Erweiterung „Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds“ verkörpert sie den Nebencharakter Tatai und scheint am Nachfolger ebenso beteiligt zu sein. Zumindest scheint Gavankar einiges mehr zu wissen als wir.

Entwicklerteam sucht Pflanzen-Designer

Weitere Hinweise kommen direkt vom Entwicklerstudio Guerrilla Games. Denn einige Stellenausschreibungen des Studios deuten nicht nur daraufhin, dass die Niederländer zurzeit wieder an einem großen AAA-Projekt arbeiten, sondern dass es sich dabei durchaus um „Horizon Zero Dawn 2“ handeln könne.

Vor etwa einem Monat wurde nach einem Senior-Vegetation-Artist gesucht, der – wie der Name schon vermuten lässt – etliche Pflanzen für das kommende Projekt gestalten soll. Die Spielwelt von „Horizon Zero Dawn“ wurde aufgrund des Zerfalls der modernen Zivilisation größtenteils von der Natur erobert.

Demzufolge scheint diese Position sehr zu einem Nachfolger von „Horizon Zero Dawn“ zu passen. Weitere Unterstützung soll das Entwicklerteam bei der Gestaltung einer lebendigen Spielwelt erhalten. Das klingt doch durchaus danach, dass an einem Open-World-Titel gearbeitet wird. Allerdings wurden ebenfalls Positionen besetzt, die sich um Matchmaking oder Leaderboards kümmern sollen. Da kommt ebenso Killzone in den Sinn, das ebenfalls von Entwickler Guerrilla Games stammt. Eventuell wird ja an Nachfolgern zu beiden Titeln gearbeitet.

Es wird ein Open-World-Titel!

Die Hinweise auf „Horizon Zero Dawn 2“ hören hier jedoch nicht auf. Denn in einer Stellenausschreibung, die Guerrilla Games vor wenigen Tagen veröffentlichte, wird klar: Das Studio arbeitet in der Tat an einem Open-World-Titel. Es wird speziell nach einem Designer gesucht, der Erfahrung mit der Erstellung von offenen Spielwelten besitzt.

We're looking for an experienced Open World Game Designer who can create astonishing open world experiences that supports the narrative, and looks and feels amazing for the player. Do you have what it takes, submit your application with us here: https://t.co/uScH0KKwGv pic.twitter.com/xKzKd8cwvl — Guerrilla Jobs (@guerrilla_jobs) 24. Juli 2019

Die Stellenausschreibungen werden zudem stets mit einem Bild von „Horizon Zero Dawn“ gepostet. Wohl nicht nur, weil es das aktuellste Großprojekt der Entwickler darstellt, sondern wohl auch, weil die Reise des neuen Projekts in die gleiche Welt hinführen könnte.

Release für PS5 wahrscheinlich

Nach all diesen Hinweisen scheint es beinahe klar und deutlich zu sein: Guerrilla Games arbeitet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einem Nachfolger zu „Horizon Zero Dawn“. Damit könnte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Projekt offiziell angekündigt wird. Die Entwicklungszeit dürfte noch mindestens ein oder zwei Jahre in Anspruch nehmen, bedenkt man den Release-Zeitpunkt des ersten Teils. Daher wäre eine Veröffentlichung für die PlayStation 5 naheliegend.