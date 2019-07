Hitman 2 - Das sind die musikalischen Zusatzinhalte für den Juli

Für diesen Monat plant IO Interactive einige neue Zusatzinhalte mit musikalischer Thematik. Neben einem Patch stehen etwa frische Herausforderungen auf der Agenda.

Die dänische Spieleschmiede IO Interactive, seit 2017 wieder ein unabhängiges Unternehmen, hat im Rahmen einer aktuellen Roadmap einige neue Zusatzinhalte für Hitman 2 enthüllt. Es wird musikalisch.

Hitman 2 TEST: Außer(m)ordentlich kreativer Profikiller

Musiker für immer erstummen lassen

In dem neuen Escalation-Auftrag Babayeva Dissonance geht es darum, drei Musiker mit verschiedenen Methoden um die Ecke zu bringen. Die Freigabe des DLCs ist für den heutigen Donnerstag angesetzt. Weiter geht es am 11. Juli mit dem Challenge-Pack I'm with the Band, das fünf neue Herausforderungen beinhaltet. Als Belohnung winkt eine Violine.

Hitman 2 Spannende Statistik zur Sean Bean-Mission

Besitzer des Legacy-Packs erhalten am 19. Juli ein neues Elusive-Target, das in Sapienza angesiedelt ist und die Eliminierung eines Musikers zum Ziel hat. Am 25. Juli folgt die Calvino Cacophony Escalation, die euch in Santa Fortuna die eine oder andere Sache in die Luft sprengen lässt. Bei erfolgreichem Abschluss gibt es spezielle Sommerkleidung für den Profikiller.

Wer den Expansion-Pass in Besitz hat, bekommt am 30. Juli eine neue Sniper-Assassin-Karte namens The Prison. An Spieler mit IO-Interactive-Konto werden am selben Tag drei gratis Anniversary-Outfits verteilt. Zudem wird der Contracts-Modus auf Hawke's Bay ausgeweitet und ein neuer Patch veröffentlicht. Letzterer verspricht zahlreiche allgemeine Verbesserungen, doch steht ein detaillierter Changelog noch aus. Wer gern selbst Aufträge für „Hitman 2“ erstellt, kann übrigens eigene Kreationen für die Featured Contracts im Juli einreichen und sich so womöglich im Spiel verewigen.