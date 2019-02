Hitman 2 - Sichert euch das erste Kapitel gratis für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Wenn ihr euch noch nicht dafür entscheiden konntet, euch im Anzug von Agent 47 durch die Welt von Hitman 2 zu meucheln, hat Entwickler IO Interactive etwas für euch. Ab sofort steht das kostenlose Starter Pack zum Download bereit, mit dem ihr das erste Kapitel des Spiels antesten könnt.

In Hitman 2 von IO Interactive meuchelt sich der adrette Profikiller Agent 47 kreativ durch abwechslungsreiche Schauplätze. Falls ihr euch noch nicht dazu durchringen konntet, das im November 2018 erschienene Schleichspiel zu kaufen, dürfte das neue Starter Pack euch interessieren.

Kostenloses Starter Pack führt nach Hawke’s Bay

Das kostenlose Starter Pack für Hitman 2 umfasst die komplette erste Mission des Spiels, die euch nach Hawke’s Bay in Neuseeland führt. Dort könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und euch an über 40 Herausforderungen oder fünf Standort-Meisterstufen probieren.

Wie wir bereits in unserem Test festgestellt haben, lebt Hitman 2 von einem hohen Wiederspielwert. Bereits in dieser ersten Missionen stehen euch zahlreiche tödliche und nicht tödliche Wege und abwechslungsreiche Herausforderungen zur Wahl, die einen guten Eindruck des vollständigen Spiels vermitteln.

Falls euch die Mission gefällt, könnt ihr direkt das vollständige Spiel erwerben und euren erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen.

Allerdings gibt es auf der PlayStation 4 einen Haken. Während das Starter Pack an sich kostenlos ist, wird zum Download eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft benötigt. Auf PC und Xbox One ist die Testversion jedoch an keine Voraussetzungen geknüpft und kostenlos im Store erhältlich.