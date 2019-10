Hitman 2 - Halloween-Event mit Spezialauftrag angekündigt

Halloween wird nicht nur in der echten, sondern obendrein auch in der virtuellen Welt von Hitman 2 gefeiert. Entwickler IO Interactive hat nun ein eigenes schauriges Event angekündigt.

Ab dem heutigen 22. Oktober erhalten alle Spieler von „Hitman 2“ Zugriff auf einen thematisch passenden Spezialauftrag. Dieser ist auf der Karte „Hawke's Bay“ angesiedelt, sieht jedoch ausnahmsweise etwas düsterer aus als üblich.

Hitman 2 TEST: Außer(m)ordentlich kreativer Profikiller

Spieler, die den Spezialauftrag erfolgreich abschließen, dürfen sich über gleich zwei besondere Belohnungen freuen: Einen taktischen Neoprenanzug und ein Shuriken im Fledermaus-Design.

Einen ersten Eindruck aus dem Halloween-Event könnt ihr im unten eingebetteten Tweet gewinnen.

Halloween comes to HITMAN 2 October 22 - with a themed Escalation Contract that promises to challenge all of your expectations 🎃



This permanent mission will also reward players (who are brave enough to complete it) with two unique rewards 😱#Halloween pic.twitter.com/S6C6VOVZ1V