Herr der Ringe - Neue Karte verrät, wann die Amazon-Serie spielt

In den vergangenen Wochen teaserten die Verantwortlichen immer wieder kleine Informationen zur Serienadaption von Der Herr der Ringe an. Vorangegangene Posts füllten die Karte von Mittelerde nach und nach mit Informationen. Die aktuelle Enthüllung verrät endlich, wann die Serie spielen wird.

Herr der Ringe Star-Trek-Autoren werden an der Amazon-Serie schreiben

Mit dem aktuellsten Hinweis der Macher zur Serienumsetzung von „Der Herr der Ringe“ wissen wir endlich, wann die Serie spielen wird. Darin wurde erstmals die Insel Númenor der Karte hinzugefügt, die normalerweise nicht in Karten von Mittelerde auftaucht. Aber warum ist das wichtig?

Ganz einfach: Die Insel wurde am Ende des zweiten Zeitalters zerstört, tausende Jahre vor den Ereignissen der Spielfilm-Trilogie. Wenige Ausschnitte aus dem zweiten Zeitalter Mittelerdes waren allerdings auch in den Filmen zu sehen, als Isildur und Elrond gegen Sauron kämpften.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD