Herr der Ringe - Ein Hauptdarsteller für das epische Serienprojekt steht fest

Die kommende „Herr der Ringe“-Serie für Amazon Prime Video hat einen seiner Hauptdarsteller gefunden. Will Poulter wird im kommenden Mittelerde-Projekt das schauspielerische Ruder übernehmen.

Viel ist bislang nicht über die kommende Herr der Ringe-Serie bekannt, die jetzt schon eine der teuersten Shows aller Zeiten werden soll. Neben Regisseur und Serienmacher gibt es weiterhin noch nicht viele Informationen über beteiligte Schauspieler. Jetzt hat Amazon Prime Video den ersten Hauptdarsteller für die epische Serie verkündet: Will Poulter („Black Mirror - Bandersnatch“, „Wir sind die Millers“). Schon jetzt spekulieren die Fans: Welche Rolle könnte der junge Schauspieler einnehmen?

Elf, Hobbit oder Mensch?

Laut The Hollywood Reporter soll Will Poulter im Spin-Off zur Fantasy-Saga von J.R.R Tolkien eine der wichtigen Hauptrollen übernehmen. Welchen Charakter (oder Rasse) er dabei spielen soll, ist bislang jedoch unklar. Poulter ist vor allem durch seine Rollen in Filmen wie „The Maze Runner“, „The Revenant“ und dem kommenden Horrorfilm „Midsommar“ bekannt.

Neben der Verkündung des Castings von Poulter gibt es leider keine weiteren Informationen zum Projekt. Regisseur und Serienmacher J.A. Bayona („Jurassic World“) und Amazon Prime Video hüllen sich weiterhin in großes Schweigen. Deshalb ist neben der Info, dass die Geschichte vor der Haupttrilogie spielen soll, nicht viel mehr bekannt. Nur der offizielle Twitter-Account zur Serie veröffentlichte bereits eine Karte, die auf den Ort und Zeitraum der Serie hinweisen könnte.

Mit dem Projekt scheint Amazon Prime Video außerdem einen Rekord setzen zu wollen. Bis zu einer Milliarde US-Dollar soll in die Serie investiert werden. Der Streaming-Dienst arbeitet laut Amazon Studio Head Jennifer Salke seit Monaten ambitioniert an dem Projekt, erste Dreharbeiten sollen jedoch erst 2020 starten.

