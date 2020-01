Herr der Ringe - Hauptcast für Amazon Prime-Serie verkündet, GoT-Schauspieler mit dabei

Amazon Prime Video hat den offiziellen Hauptcast für die kommende „Der Herr Der Ringe“-Serie verkündet. Einigen von ihnen durften wir schon in „Game Of Thrones“ begegnen.

Endlich gibt es konkrete Informationen zur langerwarteten Der Herr der Ringe-Serie von Amazon Prime Video. Neben Hauptdarsteller Robert Aramayo, der als junger Ned Stark in „Game Of Thrones“ zu sehen war, ist ein weiteres bekanntes Gesicht aus Westeros dabei.

Der Cast aus Mittelerde

Amazon Studios und TCA verkündeten vor wenigen Stunden, dass der Großteil des regulären Casts für die „Der Herr Der Ringe“-Serie bestätigt sei. Die meisten Namen sind eher weniger bekannt, einige Game Of Thrones-Schauspieler werdet ihr aber sicherlich unter ihnen erkennen.

Der Cast besteht momentan aus Robert Aramayo („Game Of Thrones“), Morfydd Clark („His Dark Materials“), Owain Arthur („Hard Sun“), Nazani Boniadi („How I Met Your Mother“), Tom Budge („Gallipoli“), Ismael Cruz Córdova („Mary Queen Of Scotts“) und Joseph Mawle („Game of Thrones“). Letzterem solltet ihr wahrscheinlich schon als Benjen Stark begegnet sein.

Den Rest des Casts machen Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers und Daniel Weyman aus. Die Serienmacher scheinen besonders auf neue oder eher wenig bekannte Gesichter zu setzen, wie es damals schon bei „Game of Thrones“ der Fall war.

Laut Amazon-TV-Chef Vernon Sanders gibt es immer noch einige wichtige Rollen, die besetzt werden müssten. Außerdem wurde nicht verraten, welche Rollen die bekanntgegebenen Schauspieler genau einnehmen. Die Dreharbeiten zur Serie sollen nächsten Monat offiziell beginnen.