Herr der Ringe - Erste Details zur Amazon-Serie, Rückkehr von Aragorn ausgeschlossen?

Nach insgesamt sechs Filmen scheint das Phänomen Mittelerde bei Weitem noch nicht abgeklungen zu sein. Als nächstes Projekt rund um den Fantasy-Epos ist eine Serie von Amazon Prime Video geplant, die zeitlich vor den Ereignissen der Ringkriege spielen soll. Erste Details dazu sind nun bekannt!

Die Der Herr Der Ringe-Trilogie gilt für viele immer noch als eine der wichtigsten und besten Fantasy-Franchises aller Zeiten. Nach der weniger erfolgreichen 'Der Hobbit'-Trilogie wurde es jedoch recht ruhig in Sachen Mittelerde. Jetzt will Amazon Prime Video die riesige Welt von J. R. R. Tolkin in Angriff nehmen und plant noch vor 2021 die erste Staffel einer Serie zu produzieren, die uns erneut in die Welt der Hobbit, Elben und Zwerge mitnehmen soll.

Aragorn's Rückkehr

Amazon Prime Video hat noch bis November 2019 Zeit, die Produktion der ehrgeizigen 'Der Herr der Ringe'-Serie zu starten, denn sonst werden ihnen die Rechte zum J. R. R. Tolkien-Material wieder entzogen. Doch wie es aussieht, hat der Streaming-Dienst große Pläne und vor wenigen Tagen sind nun erstmals neue Details zum Projekt erschienen.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie 'The Lord of the Rings' auf Amazon Prime Video wurde eine Karte veröffentlicht, die Fans zum Spekulieren brachte. Mit dem bekannten Tolkien-Zitat „Ich begann mit einer Karte“ zeigt die Abbildung verschiedene Orte Mittelerdes und gibt uns Hinweise darauf, wo die neue Serie spielen könnte. Viele Fans hatten bereits gehofft, dass sich die neue Geschichte rund um einen jungen Aragorn drehen wird, was jedoch durch die Karte widerlegt werden könnte.

Denn ebenfalls auf der Karte zu finden ist eine Gegend namens Calenardhon, die in der Geschichte Mittelerdes später den Namen Rohan erhielt. Calenardhon war ein nördlicher Teil Gondors, wurde aber erst nach dem Jahre 2510 des Dritten Zeitalters unabhängig. Aufmerksamen Fans fiel hierbei direkt auf, dass Aragorn erst über 400 Jahre später geboren wurde. Schließt dies also seine und die Rückkehr vieler anderer beliebter Charaktere aus?

© Amazon Prime Video

Peter Jackson's Mitwirken angedeutet

Weiterhin ist unklar, ob die Serie wie seine Vorgänger-Filme ebenfalls im wunderschönen Neuseeland gefilmt wird. Laut Amazon Prime Video würden sie dies zwar bevorzugen, jedoch könnte es Komplikationen mit dem Zeitmanagment geben. Denn im selben Zeitraum soll die angekündigte Avatar-Quadrologie bereits dort produziert werden, was einige Studios für die Produktion ausschließen würde. Amazon ist mittlerweile auf der Suche nach alternativen Drehorten rund um Schottland.

Viele Fans fragen sich außerdem, ob 'Der Herr der Ringe'-Legenden Peter Jackson und Andy Serkis zurückkehren werden. Jackson, der bei allen sechs Filmen Regie führte, wird momentan nicht mit der Produktion der Serie assoziiert. Jedoch verriet er bereits in einem Interview mit Metro, dass er definitiv seine Hilfe anbieten würde, wenn man ihn frage. Andy Serkis, Darsteller des Gollum und Produzent der Hobbit-Filme, hat sich bislang noch nicht zur neuen Prouktion geäußert.

Herr der Ringe Produktion der neuen Amazon-Serie wird ein teurer Spaß

Bis wir die ersten Bilder zur neuen Serie zu Gesicht kriegen werden, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen. Doch scheint Amazon Prime Video die Sache ernst zu nehmen und will bis zu 1 Milliarde US-Dollar in die Serie investieren. Das ist eine große Summe, aber beinhaltet die Rechte zum Material (gemunkelt wird dabei allein ein Betrag von 500 Millionen) und die Produktion der geplanten fünf Staffeln.